Что делать, если в ЕГР допущена ошибка
Порядок внесения изменений зависит от того, кто именно допустил ошибку – государственный регистратор или заявитель, пишет "Судебно-юридическая газета".
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В случае, если неверные данные появились из-за действий государственного регистратора, процедура исправления максимально проста:
- Должностное лицо должно самостоятельно устранить неточность бесплатно.
- Закон обязывает сделать это в течение одного дня после обнаружения ошибки.
- Для владельца бизнеса или предпринимателя никаких дополнительных расходов в такой ситуации не предусмотрено.
Другая процедура действует в случаях, когда неточные сведения содержались в документах, которые подавал сам заявитель. Чаще всего речь идет об ошибках в:Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
- личных данных;
- датах;
- адресах;
- других регистрационных данных.
В такой ситуации для исправления информации необходимо обратиться к государственному регистратору с соответствующими документами. Кроме того, заявителю придется уплатить административный сбор за внесение изменений в реестр.
Сколько стоит исправление ошибки в ЕГР
Размер административного сбора определяется статьёй 32 Закона Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований". Конкретная сумма зависит от вида регистрационного действия и изменений, которые необходимо внести в ЕГР.
Также известно, что в отдельных случаях исправить ошибку можно через суд. После вступления в силу соответствующего судебного решения государственный регистратор вносит изменения в Единый государственный реестр без взимания какой-либо платы.
То есть владельцу бизнеса не придется оплачивать административный сбор, если основанием для внесения изменений стало решение суда.