Їх першими звільнять після демобілізації: важливе пояснення ТЦК для військових

У разі оголошення демобілізації існує порядок звільнення з військової служби для мобілізованих та контрактників. Наразі універсального правила щодо обов'язкового терміну вислуги немає, а черговість залежить від майбутнього рішення глави держави.

Умови звільнення для мобілізованих військових

Військові та їхні родини часто цікавляться, хто матиме першочергове право на звільнення після оголошення демобілізації та скільки років чи місяців необхідно відслужити для отримання права на повернення додому. Втім, чинне законодавство не визначає чіткого часу, після якого військовослужбовець автоматично демобілізується. Про це повідомили представники Житомирського обласного ТЦК та СП.

Для бійців, які потрапили до армії за мобілізацією, строки служби наперед не встановлюються. Тобто свої обов'язки вони мають виконувати до офіційного указу про демобілізацію або до виникнення окремих законних підстав.

Так само безперешкодно зможуть звільнитися бійці, як уклали нові мотиваційні контракти. У постанові Кабінету Міністрів №768 йдеться про те, що після оголошення демобілізації вони зможуть звільнитися, якщо не матимуть бажання продовжувати службу.

Це означає, що чекати закінчення строку нового контракту не потрібно, адже право на звільнення прямо передбачене урядом.

А от питання "хто звільниться першим" вирішуватиметься вже відповідно до конкретного рішення про демобілізацію та визначених у ньому строків і категорій військовослужбовців,

– йдеться в повідомленні.

У законі нині не прописано, скільки саме років повинен прослужити військовий, щоб мати право на звільнення. Але точно відомо таке: мобілізовані можуть більше не служити після рішення про демобілізацію, а контрактники – відповідно до умов конкретного договору.

Нагадаємо, активісти вимагають змінити правила зарахування страхового стажу для мобілізованих військових. Зараз він визначається як місяць стажу за місяць служби. Активісти вважають такий підхід несправедливим, адже він не враховує небезпеку та особливі умови військової служби.

Мінсоцполітики наразі не погоджується на зміну. Водночас відомство заявило, що готує комплексну реформу, яка передбачатиме інші підходи до пенсійного забезпечення учасників бойових дій. Замість пільгового стажу міністерство пропонує розглянути додаткову державну виплату за бойовий досвід.