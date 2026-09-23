Знижка на комуналку, медична допомога й не тільки: які пільги гарантовані для УБД

Учасники бойових дій мають право на різні види пільг та законних соціальних гарантій. Це стосується як соціальної сфери, так і додаткових виплат.

Дещо про пільги учасникам бойових дій

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" дає людям, які воювали на передовій, зокрема, право на безоплатне отримання деяких ліків, житлові пільги. Також держава захищає родину таких громадян. Більше про соцзахист УБД розповіли в Рівненському обласному ТЦК і СП.

Так учасники бойових дій мають право отримувати послуги поліклінік і госпіталів, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи. Лікарі можуть направляти захисників на медичне обстеження та диспансеризацію із залученням необхідних спеціалістів.

Крім того, у закладах охорони здоров'я, аптеках та установах УБД повинні обслуговуватися без черги.

Проте варто зазначити, що на період дії відповідних законодавчих обмежень учасники бойових дій обмежені в праві отримувати санаторно-курортне лікування.

У сфері ЖКГ для УБД діє спеціальна знижка на сплату комунальних послуг – 75%. Але пільга надається в межах норм, передбачених законодавством.

Перелік і порядок реалізації окремих пільг можуть змінюватися залежно від законодавства, статусу особи та дії воєнного стану. Перед оформленням конкретної пільги радимо перевірити актуальні норми законодавства та, за потреби, отримати індивідуальну юридичну консультацію,

– йдеться в повідомленні.

Держава гарантує учасникам бойових дій право безоплатно користуватися окремими видами міського та приміського транспорту.

Якщо військовий є непрацездатним, то він отримує законну допомогу в розмірі 100% середньої заробітної плати. Додатково УБД отримують щорічну разову грошову виплату.

Чи передбачені пільги на роботі

Військові зі статусом учасника бойових дій мають право на податкові та митні пільги, зокрема щодо окремих платежів та податку на землю.

На роботі працівникам з цим статусом надається право використовувати щорічну відпустку у зручний час, а також передбачається виділення додаткових 14 календарних днів на рік у випадках, передбачених законодавством.

Важливо й те, що учасники бойових дій, можуть довічно отримувати щомісячне грошове утримання, збільшене на 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, відповідно до законодавства.

Чи отримують пільги члени родини

Діти учасників бойових дій і самі військові з цим статусом мають право на пільгове навчання у вишах. Так, якщо батько чи мати мають статус УБД, то дитину за визначених законом обставин, можуть перевести з контрактної на бюджетну форму навчання.

Крім того, діти, які навчаються за денною формою, можуть мати право на безоплатне або пільгове проживання в гуртожитках чи право на соціальну стипендію.

Нагадаємо, для військовослужбовців, які брали безпосередню участь у бойових діях після 24 лютого 2022 року, достатньо одного дня перебування на фронті для отримання статусу УБД. Для тих, чия участь у війні припала на період до 24 лютого 2022 року, діє інше правило: потрібно щонайменше 30 календарних днів участі або документально підтвердженого перебування в районі АТО/ООС.

Юридично статуси "ветеран війни" та "учасник бойових дій" – це різні поняття. Як пояснив адвокат Вячеслав Кирда в коментарі 24 Каналу, УБД є однією з категорій ветеранів війни. Сам факт служби у війську, навіть під час воєнного стану, не означає автоматичного отримання цього статусу. Необхідно підтвердити участь у бойових діях або відповідних заходах.