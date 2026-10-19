Більше грошей на соцзахист і медицину: нардеп розповів про важливі правки до держбюджету

Під час розробки проєкту державного бюджету на 2027 рік деякі народні депутати підготували пакет правок, зокрема в соціальній частині. Таким чином було передбачено ще понад 16 мільярдів гривень додаткових видатків на соціальні потреби.

Нардепи пропонують додати гроші в соціальній частині державного бюджету

Народні депутати на основі звернень громад-членів Асоціації прифронтових міст і громад, а також офіційних показників, закладених у проєкт бюджету самим урядом, вирішили врахувати потреби людей та збільшити видатки соціальної сфери. Як розповів у коментарі 24 Каналу народний депутат Сергій Козир, ці поправки доповнюють уже подані до Верховної Ради законопроєкти.

Йдеться про ініціативу щодо зниження ставки ПДВ до 5% на базові харчові продукти, лікарські засоби та медичні вироби, а також щодо соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб, яка зобов'язує уряд планувати видатки на виплати, субсидії на оренду житла й компенсації з урахуванням фактичної потреби.

3,41 мільярда гривень пропонують додатково врахувати на індексацію допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам на рівень прогнозованої урядом інфляції 8,6%. За словами Сергія Козиря, розмір цієї допомоги не переглядався з березня 2022 року.

791 мільйон гривень – це пропозиція додаткового фінансування для індексації базової соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям на той самий рівень.

Пропонується також створити нову субвенцію на оплату послуги притулку для маломобільних переселенців, на що попередньо потрібно 1,04 мільярда гривень. Такий план дасть змогу створити 10 тисяч додаткових місць протягом року.

Для створення нової субвенції на підвищення заробітної плати працівникам надавачів соціальних і реабілітаційних послуг у прифронтових громадах (незалежно від кількості населення) та в громадах із населенням до 10 тисяч осіб нардепи пропонують закласти в держбюджеті 9,54 мільярда гривень.

780 мільйонів гривень, на думку авторів правок, додатково потрібно виділити на розвиток системи соціальних послуг. А 764 мільйони гривень – на підтримку дітей з інвалідністю.

Сергій Козир Народний депутат від фракції "Слуга народу" Окремо пропонується встановити прожитковий мінімум на рівні 7 600 гривень замість 3 559 і мінімальну заробітну плату 10 тисяч гривень. Підставою є розрив між офіційним і фактичним прожитковим мінімумом: за розрахунком Федерації профспілок України, фактичний прожитковий мінімум у липні 2026 року становив 8 876 гривень на особу.

План, якщо з'являться ризики для реалізації пропозицій

Як розповів Сергій Козир, кожна видаткова поправка пакета прив'язана до конкретного джерела – додаткових надходжень державного бюджету в обсязі 95 мільярдів гривень. Реалізувати запропоноване збільшення видатків буде можливо, якщо виконуватиметься план надходжень від податку на доходи фізичних осіб, податку на прибуток підприємств, акцизного податку та ПДВ.

Але вже зараз автори пропрацьовують ризики. Так, додаткові доходи враховуються в бюджеті лише після офіційного розрахунку Міністерства фінансів. Окремим джерелом фінансів було визначено залишки коштів місцевих бюджетів територій, тимчасово окупованих після 24 лютого 2022 року, які пропонується спрямовувати виключно на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб за окремою бюджетною програмою.

Громадам пропонується надати право спрямовувати вільні залишки власних коштів на житлові програми для переселенців.

Нардеп також зауважив, що для мінімізації ризиків пропонується переглянути окремі податкові пільги, зокрема звільнення від податку на прибуток для резидентів "Дефенс Сіті" та учасників індустріальних парків на 2027 рік, а також підвищити вивізне мито на брухт чорних металів.

Перегляд пільг для оборонних закупівель можливий лише за умови збереження фізичного обсягу таких закупівель. Окремі заходи, зокрема компенсації за працевлаштування переселенців, передбачені законопроєктом у межах бюджетних призначень і можуть запроваджуватися поетапно залежно від фактичних надходжень,

– додав Козир.



Нардеп Сергій Козир / Фото, надане 24 Каналу

Які є пропозиції для ветеранів і військових

Сергій Козир зазначив, що в пакет поправок не внесли окремі пропозиції для лікування і реабілітації військовослужбовців. Ці видатки і так передбачені профільними програмами Міністерства охорони здоров'я та Міністерства у справах ветеранів в урядовому проєкті держбюджету на 2027 рік. Водночас нардепи передбачили:

субвенцію 9,54 мільярда гривень на заробітну плату працівників, які надають реабілітаційні та соціальні послуги, зокрема в прифронтових громадах;

забезпечення фінансування механізмів збереження кадрового потенціалу закладів охорони здоров'я на територіях бойових дій на повний календарний рік;

1,6 мільярда гривень на медичні проєкти громад.

Уряду пропонується розглянути збільшення фінансування програм перенавчання і компенсацій роботодавцям за працевлаштування ветеранів, внутрішньо переміщених осіб і людей з інвалідністю,

– каже нардеп.

Сергій Козир також зазначив, що наявний законопроєкт про зниження ПДВ до 5% для лікарських засобів і медичних виробів має також зменшити витрати на лікування для всіх пацієнтів, зокрема ветеранів і постраждалих від війни людей.

Що відомо про проєкт державного бюджету на 2027 рік

Нагадаємо, уряд пропонує затвердити доходи бюджету на рівні 5,648 трильйона гривень, а видатки – 7,272 трильйона гривень. У проєкті вже є пропозиції щодо збільшення фінансування соціальної сфери, освіти й медицини, підтримки бізнесу та житлових програм. Реалізація планів залежатиме від остаточного ухвалення бюджету та наявності фінансування.

Зокрема, на сектор безпеки й оборони уряд планує виділити 4,885 трильйона гривень. Із цієї суми 2,2985 трильйона гривень хочуть спрямувати на озброєння та військову техніку, а 1,7917 трильйона – на оплату праці й відповідні нарахування.