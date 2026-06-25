Діти війни в Україні: для кого створено цей статус і які пільги він передбачає

Соціальна підтримка дітей війни в Україні попри все проводиться. Громадяни, які отримали такий статус мають низку пільг згідно із законодавством про статус дитини війни.

Державна допомога дитині війни: все, що відомо

Заява на статус дитини війни подається від імені громадян, які пережили Другу світову війну й на той момент були неповнолітніми. Саме такі умови закон встановлює для отримання статусу дитини війни. При цьому діти, які не досягли повноліття в нинішній війні мають статус "дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів". Про це повідомили в Національній соціальній сервісній службі.

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Відмітка про статус має стояти в пенсійному посвідченні тих громадян, хто може отримати статус дитини війни. Таким чином вони можуть отримувати соціальні гарантії.

Зокрема, йдеться про пільги для дитини війни. Знижка таким пенсіонерам надається окремо на комунальні послуги.

А от права дитини війни добре захищені на робочих місцях. Хоча багато пенсіонерів того віку вже не працюють, тому для них головною допомогою залишається право на 25% знижку при платі за користування комунальними послугами, якщо їх використано в межах середніх норм споживання. Діти війни мають право отримувати стаціонарну медичну допомогу в госпіталях ветеранів війни та у військово-медичних закладах охорони здоров'я. Також такі особи можуть першими отримати землю для індивідуального житлового будівництва, садівництва та городництва

Фінансова допомога дітям війни включає виплату допомоги через тимчасову непрацездатність, яка складає 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи.

Якщо ж хтось з тих, кому присвоїли статус дитини війни може працювати, то на місцях їм дозволяють використовувати чергову відпустку в зручний час. Крім того, вони можуть просити додаткову відпустку без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік.

Важливо, що діти війни захищені від скорочень чисельності або штату працівників.

Як отримати статус дитини війни?

Документи для оформлення статусу дитини війни – це зазвичай паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, документи, що підтверджують дату народження та заява на отримання статусу.

Процедура оформлення дитини війни може проводитися в Центрах надання адміністративних послуг або в органах соціального захисту населення за місцем проживання.

Порядок оформлення статусу дитини війни визначає Закон України "Про соціальний захист дітей війни". Після оформлення заяви відповідальний орган соцзахисту має ухвалити рішення й видати людині посвідчення.

Чи мають пільги діти, які постраждали через збройну агресію Росії?

В Україні статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів оформлюється через органи опіки або служби у справах дітей. Подати заяву можуть батьки, опікуни або сама дитина з 14 років. Разом із заявою потрібно надати документи, що підтверджують особу дитини, заявника та обставини, через які дитина постраждала від війни.

Рішення про надання статусу ухвалюється протягом приблизно 30 днів спеціальною комісією. Він надається не всім дітям, які нині живуть в Україні, а лише за наявності підтверджених підстав. Статус захищає права дитини, але не передбачає грошових виплат.