Як отримати статус "дитина війни"?

Дітей, які дійсно постраждали від війни, отримали травми, незаконно утримувалися в полоні й залучалися до воєнних дій, мають право отримати так званий статус "дитина війни" згідно з частиною 6 статті 30-1 Закону України "Про охорону дитинства". 24 Канал розповідає, які умови для статусу "дитина війни" та порядок його оформлення.

Процедура оформлення статусу "дитина війни", а точніше – дитини, постраждалої внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, доступна для українців. Цей статус можуть оформити ті, хто на момент початку війни були неповнолітні, а також:

отримав поранення, контузію, каліцтво;

зазнав фізичного, сексуального насильства;

був депортований за межі України;

залучався до участі у діях військових;

незаконно утримувався військовими;

зазнав психологічного насильства.

Заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Павло Сушко зазначив, що подати на "дитину війни" можна через органи опіки та піклування в тому населеному пункті, де дитина проживає або була виявлена органами влади.

Заява на статус "дитина війни" подається від імені законного представника дитини, яким може бути близький родич, вітчим або мачуха. Також звернутися за цією послугою може представник органу опіки та піклування. А коли дитина досягає 14 років, то заяву для отримання статусу вона може подати самостійно.

Який перелік документів для статусу "дитина війни"?

Документи для статусу "дитина війни" – це заява й згода на обробку персональних даних. Разом з заявою подаються засвідчені копії паспорта заявника, документа про підтвердження особи дитини, затвердження повноважень законного представника дитини й за потреби – довідка ВПО.

Також важливим документом є підтвердження наявності підстав для надання статусу "дитина війни". Їх може бути одна або декілька.

Вимоги для отримання статусу "дитина війни" передбачають надання медичної довідки чи висновку судової експертизи про те, що дитина постраждала через війну. Також серед підстав є заява про вчинення щодо дитини воєнного кримінального правопорушення чи документ про те, що родич неповнолітнього загинув через війну.

Важливо! Рішення щодо надання статусу орган опіки та піклування має надати протягом 30 календарних днів з дати реєстрації заяви. Комісія визначає, хто може отримати статус "дитина війни". Якщо представники не згодні з рішенням, його можна оскаржити в судовому порядку.

Статус дитини, постраждалої від війни, не нададуть автоматично всім дітям, які лише проживали в Україні під час війни. Отримати статус "дитина війни" онлайн не вийде, адже ця процедура потребує особистого звернення. Але записатися через інтернет на візит до органу опіки можна в деяких громадах.

Які пільги має "дитина війни"?

Права "дитини війни" в Україні залежать від рішень територіальної громади, де вона проживає. Загалом такі діти можуть отримувати безкоштовне харчування в навчальних закладах. Але в окремих місцях може бути різна державна допомога дитині, адже деякі пільги створюються вже на місцевому рівні.

Адвокатка Дар'я Тарасенко зауважила, що фактично перелік пільг для "дітей війни" є схожим на той, що надається внутрішньо переміщеним особам. Серед іншого, вони можуть бути зарахування до садка чи школи в пріоритетному порядку.

Водночас законодавство при статусі "дитини війна" не передбачає виплат для батьків. Відтак фінансова допомога не надається.

Скільки дітей в Україні постраждали від війни?