Как получить статус ребенка войны?

Дети, которые действительно пострадали от войны, получили травмы, незаконно содержались в плену и привлекались к военным действиям, имеют право получить статус ребенка войны, согласно части 6 статьи 30-1 Закона Украины "Об охране детства". 24 Канал рассказывает, какие условия необходимы для оформления статуса ребенка войны и каков порядок его оформления.

Смотрите также Помощь на детей в 2026 году: какие суммы предусмотрены и кто может претендовать на поддержку

Процедура оформления ребенка войны, а точнее ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, доступна для украинцев. Этот статус могут оформить те, кто на момент начала войны были несовершеннолетними, а также:

получил ранение, контузию, увечье;

подвергся физическому, сексуальному насилию;

был депортирован за пределы Украины;

привлекался к участию в действиях военных;

незаконно удерживался военными;

подвергся психологическому насилию.

Заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Павел Сушко отметил, что подать на ребенка войны можно через органы опеки и попечительства в том населенном пункте, где ребенок проживает или был обнаружен органами власти.

Заявление на статус ребенка войны подается от имени законного представителя ребенка, которым может быть близкий родственник, отчим или мачеха. Также обратиться за этой услугой может представитель органа опеки и попечительства. А когда ребенок достигает 14 лет, то заявление для получения статуса он может подать самостоятельно.

Какой перечень документов нужен для статуса ребенка войны?

Документы для получения статуса ребенка войны – это заявление и согласие на обработку персональных данных. Вместе с заявлением подаются заверенные копии паспорта заявителя, документа о подтверждении личности ребенка, утверждения полномочий законного представителя ребенка и при необходимости – справка ВПЛ.

Также важным документом является подтверждение наличия оснований для предоставления статуса "ребенок войны". Их может быть одно или несколько.

Требования для получения статуса ребенка войны предусматривают предоставление медицинской справки или заключения судебной экспертизы о том, что ребенок пострадал из-за войны. Также среди оснований – заявление о совершении в отношении ребенка военного уголовного преступления или документ о том, что родственник несовершеннолетнего погиб из-за войны.

Важно! Решение о предоставлении статуса орган опеки и попечительства должен предоставить в течение 30 календарных дней с даты регистрации заявления. Комиссия определяет, кто может получить статус ребенка войны. Если представители не согласны с решением, его можно обжаловать в судебном порядке.

Статус ребенка, пострадавшего от войны, не предоставят автоматически всем детям, которые только проживали в Украине во время войны. Получить статус ребенка войны онлайн не получится, ведь эта процедура требует личного обращения. Но записаться через интернет на визит в орган опеки можно в некоторых общинах.

Какие льготы имеет ребенок войны?

Права ребенка войны в Украине зависят от решений территориальной общины, где он проживает. Обычно такие дети могут получать бесплатное питание в учебных заведениях. Но в отдельных местах может быть разная государственная помощь ребенку, ведь некоторые льготы создаются уже на местном уровне.

Адвокат Дарья Тарасенко заметила, что фактически перечень льгот для детей войны похож на тот, что предоставляется внутренне перемещенным лицам. Среди прочего они могут быть зачислены в садик или школу в приоритетном порядке.

В то же время законодательство о статусе ребенка войны не предусматривает выплат для родителей. Поэтому финансовая помощь не предоставляется.

Сколько детей в Украине пострадали от войны?