Якщо людина не може самостійно прийти до сервісного центру МВС, то довіреність на отримання послуги замість неї вирішує багато проблем. Законодавство не забороняє оформлювати одразу кілька довіреностей для отримання адміністративних послуг.

Власник транспортного засобу може доручити повноваження третій особі

Правил щодо обмеженої кількості оформлених довіреностей на отримання послуг для власників транспортних засобів не існує. Цілком можливо, щоб людина доручила одній особі здійснити замість неї перереєстрацію авто, а іншій – отримання індивідуальних номерних знаків. Про це розповіли фахівці Головного сервісного центру.

Також користувач може зробити кілька довіреностей з однаковими повноваженнями для різних представників.

Водночас важливо пам’ятати: для отримання конкретної послуги в сервісному центрі МВС представник повинен надати чинний оригінал нотаріально посвідченої довіреності, у тексті якої чітко зазначено право на вчинення конкретної реєстраційної чи іншої дії. Якщо потрібне повноваження в документі не вказане – адміністратор відмовить у наданні послуги,

– зазначили в сервісному центрі.

Цивільний кодекс пропонує громадянам оформлювати довіреність у порядку передоручення, якщо:

право на передоручення прямо передбачене в основній довіреності;

представник вимушений це зробити через обставини для охорони інтересів особи, яка видала довіреність.

Головні умови передоручення

Фахівці звернули увагу на вимоги законодавства для можливості створення доручення на отримання послуг сервісного центру МВС. Так, стаття 245 Цивільного кодексу передбачає, що довіреність обов'язково має посвідчити нотаріус, крім окремих випадків.

Важливо пам'ятати, що строк дії такої довіреності обмежений.

Якщо власник скасує основну довіреність або вона припинить свою дію з інших підстав, довіреність у порядку передоручення автоматично втрачає чинність.

У Головному сервісному центрі МВС радять під час оформлення довіреності у нотаріуса уважно перевіряти перелік повноважень, коректність даних транспортного засобу та заздалегідь визначати, чи потрібне представнику право передоручення. Це дозволить уникнути непорозумінь та заощадить час під час надання державних послуг,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сервісні центри МВС мають безперешкодно працювати під час блекаутів і надзвичайних ситуацій. У відомстві підготували план для безперебійної роботи, впровадивши автономні системи життєзабезпечення та альтернативні канали зв'язку.

Українці можуть скористатися мобільним додатком "Е-запис" для онлайн-запису в чергу на послуги в сервісних центрах, що зменшує час очікування та оптимізує потоки відвідувачів.

Також для зручності користувачів у Дії та в Електронному кабінеті водія є послуга отримання нових посвідчень і техпаспортів за допомогою поштових доставок.