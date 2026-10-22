Більше вибору для українських водіїв

Якщо українці змінюють посвідчення водія чи техпаспорт, то фізичний документ нерідко замовляють до відділення пошти. Тепер водіям пропонують самостійно обирати, як зручніше отримати документ. Про це повідомили в Дії.

Отримати свої замовлені документи можна під час особистого візиту до сервісних центрів МВС. Але це можна зробити зручніше – без поїздок та зайвих клопотів. Тепер доставку здійснює не лише Укрпошта, а й "Нова Пошта".

Аби обрати спосіб доставки, потрібно відкрити застосунок Дія та обрати послугу заміни посвідчення водія або техпаспорта.

Після заповнення стандартної заявки користувач зможе вибрати оператора доставки. Наступним кроком варто:

зазначити адресу чи відділення для отримання;

оплатити послугу й доставку;

підписати та надіслати заяву.

У Дії додають, що доставка посвідчення чи техпаспорта "Новою Поштою" коштує 354 гривні.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на



Послуги для водіїв у Дії / Скриншот

Надалі Мінцифри планує розширити можливості співпраці з "Новою Поштою" й додати вибір для доставки після перереєстрації авто.

Нагадаємо, під час воєнного стану в Україні дозволено використовувати прострочене тимчасове посвідчення водія, але лише на території країни. Обмін посвідчення відбувається без іспитів, якщо водій не порушив більше ніж два правила дорожнього руху за два роки.

Звернутися до сервісного центру МВС або скористатися онлайн-послугами через Дію і Кабінет водія можна і для відновлення загубленого водійського посвідчення.