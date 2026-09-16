15 тисяч доларів за "квиток" до ЄС: військовослужбовець організував втечу чоловіків за кордон

На Сході України діяла корупційна схема – її організатор переправляв чоловіків за кордон. Прикордонники та правоохоронці припинили незаконну діяльність й затримали фігуранта, який виявився військовим.

Чоловікам безпідставно оформляли поранення "під ключ"

Оперативники підрозділу головного відділу забезпечення внутрішньої та власної безпеки Державної прикордонної служби Україн "Південь" змогли припинити діяльність службовця, який організував злочинну схему. Він за гроші незаконно переправляв військовозобов'язаних осіб через державний кордон. Про це повідомили в ДПСУ.

Як стало відомо правоохоронцям, на Сході України діяла злочинна схема, яку організував військовослужбовець. Серед його "клієнтів" були особи, які не бажали продовжувати військову службу та хотіли поїхати з країни, порушуючи закон.

Він обіцяв чоловікам оформити підроблені медичні документи. У них ішлося про вигадані хвороби й отримані під час боїв поранення. За допомогою цього, громадяни отримували офіційне направлення на лікування та реабілітацію в Європейському Союзі.

Фігурант особисто проводив інструктаж та вимагав повну передплату. Проведено санкціоновані обшуки, в ході яких вилучено кошти, мобільні телефони та банківські картки,

– повідомили прикордонники.

На Сході затримали військового, який сприяв втечі українців за кордон / Фото ДПСУ

Чоловік, який організував схему, наразі затриманий та перебуває на гауптвахті Східного територіального управління Військової служби правопорядку. Він отримав підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Викриття злочинних схем у серпні

Нагадаємо, минулого місяця було викрито чимало фігурантів, які сприяли незаконному перетину кордону військовозобов'язаними. Так у Волинській області правоохоронці затримали чоловіка, який у 2025 – 2026 роках організував схему незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон. За одну людину він брав від трьох до 10 тисяч доларів, а для переправлення використовував різні маршрути та залучав спільників. Відомо щонайменше про 8 випадків.

Правоохоронці також викрили ще 10 схем ухилення від мобілізації в різних регіонах України та затримали 13 організаторів. Ідеї у фігурантів були різні: фіктивне опікунство, незаконне звільнення військових зі служби, підроблені медичні документи, оформлення інвалідності, а також незаконне переправлення чоловіків через кордон.

У Вінниці стало відомо про діяльність злочинців, які продавали фальшиві медичні висновки та обіцяли "розв'язати питання" через ТЦК.