На Волині викрито схему незаконного переправлення за кордон

Чоловік з Волині організував схему, що діяла протягом 2025 – 2026 років. Він користувався різними варіантами перевезення військовозобов'язаних за межі України. Про це повідомили в Державній прикордонній службі.

Організатора вдалося викрити співробітникам ДПСУ, поліції та прокуратури. Відомо, що чоловік за гроші пропонував українцям виїхати за кордон незаконними шляхами. За свої "послуги" волинянин брав від трьох тисяч до 10 тисяч доларів за одну особу.

Чоловік користувався одразу кількома схемами й пропонував різні способи перетину кордону. Загалом відомо про 8 випадків, коли громадяни за його допомогою могли незаконно виїхати за межі країни

Підозрюваний діяв зі спільниками. Їхнім завданням було безпосереднє доставлення людей до прикордоння й допомога в перетині. Прикордонники вже затримали й потенційних порушників, які співпрацювали з організатором.

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Самому волинянину оголошена підозра. За скоєне суд може призначити йому до 9 років позбавлення волі.



На Волині викрили організатора схеми для виїзду за кордон / Фото ДПСУ

Незаконний перетин кордону – популярна справа для шахраїв

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці заблокували 10 нових схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України та затримали 13 організаторів. Вони пропонували військовозобов'язаним фіктивне опікунство, незаконне звільнення зі служби, підроблені медичні документи, оформлення інвалідності та незаконний виїзд за кордон. Вартість таких послуг становила до 30 тисяч доларів.

Так само на Буковині прикордонники затримали чоловіка, який за 5 тисяч доларів організовував військовозобов'язаному незаконний перетин кордону з Румунією. Він перевозив клієнта власним автомобілем і планував довезти його до місця, звідки той мав обійти пункт пропуску спеціальним маршрутом.

А в Одеській області поліція та ДПСУ затримали 35-річного громадянина Молдови. Чоловік намагався незаконно вивезти з України 26-річного військовослужбовця, який перебував у розшуку за СЗЧ. Чоловіка сховали у спеціально облаштованому тайнику з подвійним дном у напівпричепі вантажівки, якою іноземець працював водієм. Переправника затримали та повідомили йому про підозру.