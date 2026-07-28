Житель Буковини за гроші переправляв за кордон військовозобов'язаного

Співробітники Державної прикордонної служби зупинили порушника закону під час оперативних заходів на кордоні. Вони отримали інформацію про можливий незаконний перетин кордону чоловіком призовного віку. Про це йдеться в повідомленні ДПСУ.

Чоловік перевозив військовозобов'язаних на власному авто. Організатор схеми та його "клієнт" рухалися в бік кордону з Румунією, де втікач мав обійти пункти пропуску спеціальним маршрутом.

Однак на шляху авто зупинили прикордонники, які одразу ж затримали порушників. Як з'ясувалося, чоловік заплатив водієві 5 тисяч доларів, аби він організував йому незаконний похід. Гроші та авто довелося вилучити.



На Буковині затримали чоловіків за спробу незаконного перетину кордону / Фото ДПСУ

Перед судом постане організатор схеми, якого підозрюють в незаконному переправленні осіб через державний кордон України – порушенні статті 332 Кримінального кодексу. Наразі він перебуває під вартою й може бути звільнений під заставу.

Зупинити схему нелегального виїзду з України прикордонникам допомогли службовці СБУ та працівники Національної поліції, спецпідрозділів "Дозор" і "КОРД" під процесуальним керівництвом Камʼянець-Подільської окружної прокуратури.

Покарання за нелегальний перетин кордону в Україні

Раніше адвокат Олег Паньчак у коментарі 24 Каналу пояснив, що сам по собі виїзд військовозобов'язаного за кордон не є ані адміністративним, ані кримінальним правопорушенням. Якщо людина законно перетнула державний кордон і перебуває за межами України, відповідальність лише за те, що вона "виїхала перечекати мобілізацію", законом не передбачена. Покарання настає лише за конкретні порушення закону. Наприклад, якщо чоловік порушив правила військового обліку, не з'явився за повісткою чи незаконно перетнув кордон поза пунктом пропуску.

За незаконний перетин кордону чинне законодавство передбачає адміністративний штраф або адміністративний арешт, а в окремих випадках може наставати й кримінальна відповідальність.

При цьому колишній уряд створив законопроєкт №13673, згідно з яким відповідальність за незаконний перетин державного кордону під час воєнного стану могли суттєво збільшити. Пропонувалося ввести штраф від 119 тисяч до 170 тисяч гривень або позбавлення волі на строк до трьох років.