Житель Буковины за деньги переправлял за границу военнообязанного

Сотрудники Государственной пограничной службы остановили нарушителя закона во время оперативных мер на границе. Они получили информацию о возможном незаконном пересечении границы мужчиной призывного возраста. Об этом говорится в сообщении ГПСУ.

Муж перевозил военнообязанных на собственном авто. Организатор схемы и его "клиент" двигались в сторону границы с Румынией, где беглец должен был обойти пункты пропуска по специальному маршруту.

Однако на пути авто остановили пограничники, которые сразу же задержали нарушителей. Как выяснилось, мужчина заплатил водителю 5 тысяч долларов, чтобы он организовал ему незаконный поход. Деньги и авто пришлось изъять.



На Буковине задержаны мужчины за попытку незаконного пересечения границы / Фото ГПСУ

Перед судом предстанет организатор схемы, подозреваемый в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины – нарушении статьи 332 Уголовного кодекса. В настоящее время он находится под стражей и может быть освобожден под залог.

Остановить схему нелегального выезда из Украины пограничникам помогли служащие СБУ и работники Национальной полиции, спецподразделений "Дозор" и "КОРД" под процессуальным руководством Каменец-Подольской окружной прокуратуры.

Наказание за нелегальное пересечение границы в Украине

Ранее адвокат Олег Паньчак в комментарии 24 Канала пояснил, что сам по себе выезд военнообязанного за границу не является ни административным, ни уголовным правонарушением. Если человек законно пересек государственную границу и находится за пределами Украины, ответственность только за то, что он "уехал переждать мобилизацию", законом не предусмотрена. Наказание наступает только за конкретные нарушения закона. Например, если мужчина нарушил правила военного учета, не явился за повесткой или незаконно пересек границу вне пункта пропуска.

За незаконное пересечение границы действующее законодательство предусматривает административный штраф или административный арест, а в отдельных случаях может наступать и уголовная ответственность.

При этом бывшее правительство создало законопроект №13673, согласно которому ответственность за незаконное пересечение государственной границы во время военного положения могли существенно увеличить. Предлагалось ввести штраф от 119 тысяч до 170 тысяч гривен или лишение свободы сроком до трех лет.