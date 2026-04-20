Чи порушили якийсь закон чоловіки, які виїхали за кордон під час війни?

За останніми підрахунками за межі України під час повномасштабного вторгнення виїхали близько 70 000 чоловіків, багато хто – з порушеннями закону. Адвокат Олег Мицик в ефірі День.LIVE поділив на категорії всіх, хто поїхав до інших країн під час війни та розповів, чи вони порушили законодавство цими діями.

Так з юридичного погляду, жодних порушень не скоїли ті військовозобов'язані, які виїхали з України законним шляхом. Якщо людина просто не повернулася, то формально вона не вчинила жодних порушень.

Водночас ті, хто перетнули кордон нелегально теж не завжди несуть покарання, бо часто їхню особу встановити важко через брак документів.

А от категорія, яка виїхали за допомогою підроблених документів, може отримати реальні покарання за незаконний перетин кордону. Проти них держава може навіть застосувати екстрадицію.

З точки зору законодавства, частина людей перетнула кордон законно, але вчинила непорядно. А от використання підроблених документів – це вже підстава для відповідальності,

– розповів адвокат.

Важливо! Покарання за використання свідомо підробленого документа передбачене частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України. Такі дії караються штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до двох років. Також може застосовуватися обмеження волі на такий строк.

Однак депортація всіх чоловіків фактично неможлива, бо Європа має правові принципи, які б забороняли відправляти громадян до країн, де існує небезпека. Винятки – серйозні правопорушення, наприклад, відкриті кримінальні справи.

За словами Олега Мицика, аби повернути українців з-за кордону, держава могла б запропонувати своїм людям гарантії, зокрема бронювання на підприємствах. Таким чином українці могли б закріпити свій статус, жити вдома й працювати для своєї країни.

