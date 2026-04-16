Як депутати оцінюють можливий механізм повернення українців з-за кордону?

Невідомо, чи примусове повернення українців з-за кордону, чого хотіла б влада, буде працювати як потрібно. Адже мотивація таких громадян фактично дуже низька. Про це розповів народний депутат від «Слуги народу» та член комітету з питань економічного розвитку Богдан Кицак для YouTube-каналу "Суперпозиція".

Такий підхід може не принести бажаного результату, а створять натомість нову хвилю міграції по Європі. Лише кілька випадків такого примусового повернення може погіршити ситуацію й люди почнуть переїжджати з країн, які будуть співпрацювати з Україною та депортувати людей. Але все одно таким чином поповнювати лави Збройних Сил, на думку Кицака, не вийде.

Громадяни просто не будуть вмотивовані повертатися. Адже чимало хто з них витратив значні кошти, щоб виїхати й почати жити за кордоном. Крім того, українці не бажають повертатися в умови війни.

Народний депутат зауважує, що стимулом для українців могло б бути якесь фінансове заохочення. Але ж, знову таки, якщо держава таким чином мотивуватиме повертатися, то це викличе обурення військових.

Але фахівців оборонної промисловості можна мотивувати повертатися в Україну за допомогою бронювання. Проте проблему з мобілізацією це все одно не вирішує.

Так простого й ефективного механізму швидкого повернення чоловіків з-за кордону в Україну фактично вигадати неможливо.

Розмова Богдана Кицака про повернення українців з-за кордону й не тільки: дивіться відео

Чи є незаконним обмеження виїзду українців за кордон?

Як Конституцією України, так і Європейською конвенцією з прав людини право на свободу пересування, але за потреби його можуть обмежувати – для забезпечення національної безпеки або громадського порядку. Це тимчасові заходи, які потрібні для захисту держави. Але законодавство дозволяє оскаржувати заборону виїзду через суд у різних випадках.

Заборона виїзду чоловіків призовного віку за кордон під час воєнного стану не є порушенням прав людини. Водночас держава повинна розмежовувати необхідність обмежень та права громадян, які не можуть порушуватися.

