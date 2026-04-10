Про це йдеться в розслідуванні 24 Каналу "У доларах, строках і штрафах: які розцінки на хабарі під час війни".

Що відомо про ціни на незаконний виїзд за кордон у різних регіонах України?

Після запровадження воєнного стану в Україні 24 лютого 2022 року для військовозобов'язаних громадян діють обмеження на виїзд за кордон. Втім, це не зупинило появу численних незаконних схем перетину кордону за хабарі.

За даними розслідувачів 24 Каналу, суми варіюються від 500 євро до 19 тисяч доларів залежно від складності маршруту та рівня організаторів. Зокрема, один із перших зафіксованих випадків – хабар у 3 тисячі доларів прикордоннику на пункті пропуску в Чернівецькій області. Серед інших випадків – 500 євро за спробу виїзду через Закарпаття, 2 тисячі доларів на Волині, 70 тисяч гривень у Чернівецькій області та до 3 тисяч доларів на Одещині.

Водночас фігурують і значно дорожчі схеми: наприклад, за 19 тисяч доларів пропонували перевезення через країну з використанням підробленого статусу працівника ДСНС.

Попри різні суми, більшість таких схем завершуються викриттям. Порушникам загрожують штрафи або реальні терміни ув'язнення, а передані кошти конфіскують у дохід держави.

Як ухилянти намагаються незаконно втекти через кордон?