Об этом говорится в расследовании 24 Канала "В долларах, сроках и штрафах: какие расценки на взятки во время войны".
Что известно о ценах на незаконный выезд за границу в разных регионах Украины?
После введения военного положения в Украине 24 февраля 2022 года для военнообязанных граждан действуют ограничения на выезд за границу. Впрочем, это не остановило появление многочисленных незаконных схем пересечения границы за взятки.
По данным расследователей 24 Канала, суммы варьируются от 500 евро до 19 тысяч долларов в зависимости от сложности маршрута и уровня организаторов. В частности, один из первых зафиксированных случаев – взятку в 3 тысячи долларов пограничнику на пункте пропуска в Черновицкой области. Среди других случаев – 500 евро за попытку выезда через Закарпатье, 2 тысячи долларов на Волыни, 70 тысяч гривен в Черновицкой области и до 3 тысяч долларов в Одесской области.
В то же время фигурируют и значительно более дорогие схемы: например, за 19 тысяч долларов предлагали перевозки через страну с использованием поддельного статуса работника ГСЧС.
Несмотря на разные суммы, большинство таких схем завершаются разоблачением. Нарушителям грозят штрафы или реальные сроки заключения, а переданные средства конфискуют в доход государства.
Как уклонисты пытаются незаконно сбежать через границу?
24 Канал в рамках программы "Кордон.UA" рассказывал о самых актуальных способах незаконного пересечения границы. Многие люди пытаются пересечь границу через опасные маршруты, в частности через горы, часто попадая в ловушки природы или становясь жертвами мошенников, которые обещают безопасные пути.
Прикарпатские горы стали опасной ловушкой для уклонистов, которые пытаются незаконно пересечь границу, особенно это было актуально во время сильных морозов и снегопадов. Пограничники ежедневно задерживали нарушителей в труднодоступных горных районах, спасая их от угрожающих условий, сотрудничая с ГСЧС в спасательных операциях.
Известно, что пограничники патрулируют самый высокогорный участок украино-румынской границы, используя вертолеты и армейские грузовики-вездеходы. В свою очередь, анонимные дельцы продают "легкую прогулку" в Румынию за тысячи долларов.