Как депутаты оценивают возможный механизм возвращения украинцев из-за границы?

Неизвестно, будет ли принудительное возвращение украинцев из-за границы, чего хотела бы власть, будет работать как нужно. Ведь мотивация таких граждан фактически очень низкая. Об этом рассказал народный депутат от "Слуги народа" и член комитета по вопросам экономического развития Богдан Кицак для YouTube-канала "Суперпозиция".

Такой подход может не принести желаемого результата, а создадут взамен новую волну миграции по Европе. Всего несколько случаев такого принудительного возвращения может ухудшить ситуацию и люди начнут переезжать из стран, которые будут сотрудничать с Украиной и депортировать людей. Но все равно таким образом пополнять ряды Вооруженных Сил, по мнению Кицака, не получится.

Граждане просто не будут мотивированы возвращаться. Ведь многие из них потратили значительные средства, чтобы уехать и начать жить за границей. Кроме того, украинцы не желают возвращаться в условия войны.

Народный депутат отмечает, что стимулом для украинцев могло бы быть какое-то финансовое поощрение. Но, опять же, если государство таким образом будет мотивировать возвращаться, то это вызовет возмущение военных.

Но специалистов оборонной промышленности можно мотивировать возвращаться в Украину с помощью бронирования. Однако проблему с мобилизацией это все равно не решает.

Так простого и эффективного механизма быстрого возвращения мужчин из-за рубежа в Украину фактически придумать невозможно.

Разговор Богдана Кицака о возвращении украинцев из-за границы и не только: смотрите видео

Является ли незаконным ограничение выезда украинцев за границу?

Как Конституцией Украины, так и Европейской конвенцией по правам человека право на свободу передвижения, но при необходимости его могут ограничивать – для обеспечения национальной безопасности или общественного порядка. Это временные меры, которые нужны для защиты государства. Но законодательство позволяет оспаривать запрет выезда через суд в различных случаях.

Запрет выезда мужчин призывного возраста за границу во время военного положения не является нарушением прав человека. В то же время государство должно разграничивать необходимость ограничений и права граждан, которые не могут нарушаться.

