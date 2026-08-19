На Волыни раскрыта схема незаконной переправки за границу

Мужчина из Волыни организовал схему, действовавшую в 2025–2026 годах. Он использовал различные способы перевозки военнообязанных за пределы Украины. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Организатора удалось разоблачить сотрудникам ГПСУ, полиции и прокуратуры. Известно, что мужчина за деньги предлагал украинцам выехать за границу незаконными путями. За свои "услуги" житель Волыни брал от трех тысяч до 10 тысяч долларов за одного человека.

Мужчина использовал сразу несколько схем и предлагал различные способы пересечения границы. Всего известно о 8 случаях, когда граждане с его помощью могли незаконно выехать за пределы страны

Подозреваемый действовал с сообщниками. Их задачей была непосредственная доставка людей к границе и помощь в ее пересечении. Пограничники уже задержали и потенциальных нарушителей, которые сотрудничали с организатором.

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Самому жителю Волыни объявлено подозрение. За содеянное суд может назначить ему до 9 лет лишения свободы.



На Волыни разоблачили организатора схемы выезда за границу / Фото ГПСУ

Незаконное пересечение границы – популярное занятие для мошенников

Напомним, недавно правоохранители пресекли 10 новых схем уклонения от мобилизации в различных регионах Украины и задержали 13 организаторов. Они предлагали военнообязанным фиктивную опеку, незаконное увольнение со службы, поддельные медицинские документы, оформление инвалидности и незаконный выезд за границу. Стоимость таких услуг составляла до 30 тысяч долларов.

Также на Буковине пограничники задержали мужчину, который за 5 тысяч долларов организовывал военнообязанному незаконное пересечение границы с Румынией. Он перевозил клиента на собственном автомобиле и планировал довезти его до места, откуда тот должен был обойти пункт пропуска по специальному маршруту.

А в Одесской области полиция и ГПСУ задержали 35-летнего гражданина Молдовы. Мужчина пытался незаконно вывезти из Украины 26-летнего военнослужащего, который находился в розыске по постановлению о привлечении к ответственности за нарушение условий контракта о военной службе. Мужчину спрятали в специально оборудованном тайнике с двойным дном в полуприцепе грузовика, на котором иностранец работал водителем. Перевозчика задержали и сообщили ему о подозрении.