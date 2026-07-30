Оба нарушителя были задержаны. Об этом сообщили Национальная полиция и ГПСУ.

Что известно об инциденте?

Полицейские и пограничники получили информацию о том, что 35-летний гражданин Республики Молдова незаконно переправлял через границу военнообязанных мужчин. Работая водителем грузовика, он занимался международными перевозками и предлагал желающим покинуть Украину.

Следствие установило, что одним из клиентов стал 26-летний военнослужащий, находящийся в розыске по делу о нарушении правил военной службы. Стоимость услуги составляла 7 500 долларов.

Сначала мужчину привезли из поселка Бессарабское в Одессу, где пересадили в грузовик. В транспортном средстве был подготовлен тайник – потайное место в конструкции полуприцепа – двойное дно. В нем военнослужащий должен был незаметно пересечь границу.

Водителя грузовика задержали по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении.

Военнослужащему грозит уголовная ответственность по части 5 статьи 407 УК Украины, в которой речь идет о самовольном оставлении воинской части во время военного положения.

Полиция и ГПСУ задержали нарушителей / Фото Нацполиции и ГПСУ

Также на государственной границе Украины в Черновицкой области на днях пресекли попытку незаконного выезда. Мужчина перевозил военнообязанных на собственном автомобиле. Организатор схемы и его "клиент" двигались в сторону границы с Румынией, где беглец должен был обойти пункты пропуска по специальному маршруту