Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Какие схемы уклонения от службы удалось выявить?

Мужчинам предлагали целый спектр услуг: от фиктивного увольнения со службы до нелегального пересечения границы.

В Николаевской области отличился руководитель отдела по делам детей одного из городских советов Вознесенского района. За 2,5 тысячи долларов он помогал военным оформить фиктивную опеку над родственниками, используя свои связи в местном ТЦК. В этой же области задержали механика-водителя воинской части, который вымогал 16 тысяч долларов за увольнение со службы по причине якобы плохого здоровья, планируя привлечь знакомых в ВВК.

В Виннице разоблачили сразу несколько схем. Двое местных жителей за 4 тысячи долларов обещали "решить вопрос" в ТЦК, а еще один мошенник продавал поддельные медицинские заключения с тяжелыми диагнозами за 10 тысяч долларов. Для этого он привлекал знакомых из бывшей МСЭК. Кроме того, в городе поймали уроженца Днепра, который за 8 тысяч долларов организовывал перевозку уклонистов через западную границу с помощью сообщника за рубежом.

Тем временем в Черновцах работница детского сада за 10 тысяч долларов договаривалась с врачами о фиктивном стационарном лечении для призывников, что позволяло им получить инвалидность. На Львовщине же расценки были выше. Житель Самборского района за 11 тысяч евро довозил клиентов до границы и инструктировал, как ее перейти пешком. А инспектор Госпогранслужбы вымогал целых 30 тысяч долларов за беспрепятственный выезд в ЕС через пункты пропуска. Во время обыска в его автомобиле также нашли боевую гранату. В самом Львове руководство стоматологической поликлиники за 5,5 тысячи долларов фиктивно устраивало мужчин на должности врачей, чтобы те получили бронирование.

Напомним, ГБР совместно с Нацполицией задержало двух бывших должностных лиц районного ТЦК в Закарпатье, которые, по данным следствия, организовали схему незаконного снятия военнообязанных с учета. В 2022–2024 годах за 8–20 тысяч долларов мужчин фиктивно признавали негодными к службе и исключали из воинского учета. По этой схеме с учета безосновательно сняли более 1 тысячи человек, а для сокрытия следов уничтожили более 1,1 тысячи личных дел.