Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Что известно о задержании?

Совместно с Национальной полицией задержаны бывший начальник одного из районных ТЦК и СП в Закарпатье и его бывший заместитель – бывший руководитель отдела учета и бронирования. Следствие установило, что чиновники годами наживались на незаконном списании военнообязанных.

По данным правоохранителей, в течение 2022–2024 годов подозреваемые по предварительному сговору вносили ложные данные в военно-учетные и медицинские документы. К схеме также привлекались отдельные члены военно-врачебной комиссии. Такая "услуга" обходилась уклонистам от 8 до 20 тысяч долларов США с человека, после чего их признавали негодными к службе и исключали из воинского учета.

Чтобы скрыть следы преступления, фигуранты уничтожили более 1,1 тысячи личных дел граждан, подлежащих длительному хранению. В целом по этой схеме с учета безосновательно сняли более тысячи мужчин, что по численности равно почти целому полку. Часть из них по материалам ГБР уже восстановили на учете, направили на повторное прохождение ВВК, а некоторых уже мобилизовали в ряды ВСУ.

В настоящее время оперативники проводят 17 обысков в жилищах и автомобилях подозреваемых, операторов ТЦК, членов ВВК и граждан, воспользовавшихся схемами. Обоим бывшим должностным лицам сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины. Фигурантам грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ГБР продолжает масштабную спецоперацию "Честный призыв" против злоупотреблений в системе мобилизации. В рамках 17 уголовных производств следователи провели 61 обыск, 15 людям объявили подозрения, двоих задержали. Расследуются незаконное вмешательство в реестр "Оберег", фиктивная мобилизация и бронирование, помощь уклонистам, махинации с показателями работы ТЦК и факты насилия в отношении гражданских лиц. Подозрения предъявлены сотрудникам ТЦК в Киеве и ряде областей, а также полицейскому.