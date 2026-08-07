Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Що відомо про затримання?

Спільно з Національною поліцією затримано колишнього начальника одного з районних ТЦК та СП на Закарпатті та його експідлеглого – колишнього очільника відділу обліку та бронювання. Слідство встановило, що посадовці роками заробляли на незаконному списанні військовозобов'язаних.

За даними правоохоронців, упродовж 2022 – 2024 років підозрювані за попередньою змовою вносили неправдиві дані до військово-облікових і медичних документів. До схеми також залучали окремих членів військово-лікарської комісії. Така "послуга" коштувала ухилянтам від 8 до 20 тисяч доларів США з особи, після чого їх визнавали непридатними до служби та виключали з військового обліку.

Аби приховати сліди злочину, фігуранти знищили понад 1,1 тисячі особових справ громадян, які підлягали тривалому зберіганню. Загалом за цією схемою з обліку безпідставно зняли понад тисячу чоловіків, що за обсягом дорівнює майже цілому полку. Частину з них за матеріалами ДБР уже поновили на обліку, направили на повторне проходження ВЛК, а декого вже мобілізували до лав ЗСУ.

Наразі оперативники проводять 17 обшуків у помешканнях та автомобілях підозрюваних, операторів ТЦК, членів ВЛК і громадян, які скористалися схемами. Обом колишнім посадовцям повідомили про підозру в перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України. Фігурантам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, ДБР продовжує масштабну спецоперацію "Чесний призов" проти зловживань у системі мобілізації. У межах 17 кримінальних проваджень слідчі провели 61 обшук, 15 людям оголосили підозри, двох затримали. Розслідують незаконне втручання в реєстр "Оберіг", фіктивну мобілізацію та бронювання, допомогу ухилянтам, махінації з показниками роботи ТЦК і факти насильства щодо цивільних. Підозри отримали працівники ТЦК у Києві та низці областей, а також поліцейський.