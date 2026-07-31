Про проміжні результати масштабної спецоперації під назвою "Чесний призов" повідомило Державне бюро розслідувань. У межах 17 кримінальних проваджень працівники відомства вже провели 61 обшук і вручили підозри 15 фігурантам, а двох осіб затримали. Слідчі дії охопили столицю та цілу низку областей у різних регіонах країни.

Правоохоронці розслідують одразу декілька напрямів зловживань у системі. Серед них – незаконне втручання до електронного реєстру "Оберіг", факти фіктивної мобілізації та бронювання, сприяння ухиленню від військової служби, а також штучне завищення показників роботи ТЦК. Крім того, під прицілом слідчих опинилися факти насильства щодо цивільних та спроби керівників прикрити такі злочини.

Офіційні підозри вже вручили службовцям територіальних центрів комплектування у Києві, а також на Київщині, Черкащині, Чернігівщині, Миколаївщині, Одещини, Вінниччині, Хмельниччині та Кіровоградщині. Разом із ними серед фігурантів опинився і працівник поліції. Під час обшуків слідчі вилучили готівку, мобільні телефони, військові документи та носії інформації з електронних систем.

У відомстві наголошують, що спецоперація "Чесний призов" перебуває в активній фазі й наведені показники не є остаточними. Наразі триває аналіз вилучених речових доказів та встановлюється повне коло причетних осіб.

Нагадаємо, раніше на нашому сайті повідомлялося, що масштабні обшуки у понад сотні ТЦК ДБР проводило спільно з Генеральним штабом ЗСУ. Також нещодавно ми писали про затримання військовослужбовця ТЦК на Одещині, який вимагав пальне в обмін на бронювання від мобілізації.