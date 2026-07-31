Про це повідомили у Національній поліції України.

Що відомо про затримання військовослужбовця ТЦК?

За попередніми даними, до начальника одного з відділів Одеського ТЦК та СП звернувся заступник керівника критично важливого підприємства. Він хотів дізнатися, як сплатити штраф за військовозобов'язаного, який перебував у розшуку за лінією ТЦК, оскільки планував працевлаштувати його на підприємство. Натомість військовослужбовець запропонував допомогти "вирішити питання". За свої послуги він вимагав талони на 500 літрів дизельного палива. Загальна вартість пального становила майже 45 тисяч гривень.

За даними правоохоронців, він обіцяв посприяти у знятті чоловіка з розшуку та подальшому оформленні необхідних документів для його бронювання. У разі відмови надати винагороду він погрожував можливими негативними наслідками для військовозобов'язаного, зокрема його мобілізацією.

Представник критично важливого підприємства звернувся до правоохоронців. Поліцейські та співробітники СБУ задокументували протиправну діяльність та припинили її. На підставі зібраних доказів слідчі поліції повідомили затриманому про підозру. За вчинене йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, ДБР разом із Генштабом ЗСУ розпочали масштабну спецоперацію "Чесний призов", яка охопила понад 100 ТЦК та СП по Україні. Правоохоронці перевіряють можливі корупційні схеми, зловживання під час мобілізації, а також повідомлення про побиття й катування військовозобов’язаних.

У ДБР наголосили, що це комплексна кампанія з очищення системи, а за результатами перевірок можливі затримання та повідомлення про підозру. У Генштабі заявили про повне сприяння розслідуванням і наголосили на необхідності законності, прозорості та невідворотності покарання за порушення.