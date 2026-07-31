Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Что известно о задержании военнослужащего ТЦК?

По предварительным данным, к начальнику одного из отделов Одесского ТЦК и СП обратился заместитель руководителя критически важного предприятия. Он хотел узнать, как оплатить штраф за военнообязанного, который находился в розыске по линии ТЦК, поскольку планировал трудоустроить его на предприятие. Вместо этого военнослужащий предложил помочь "решить вопрос". За свои услуги он требовал талоны на 500 литров дизельного топлива. Общая стоимость топлива составляла почти 45 тысяч гривен.

По данным правоохранителей, он обещал содействовать снятию мужчины с розыска и последующему оформлению необходимых документов для его бронирования. В случае отказа предоставить вознаграждение он угрожал возможными негативными последствиями для военнообязанного, в частности его мобилизацией.

Представитель предприятия жизненно важной отрасли обратился в правоохранительные органы. Полицейские и сотрудники СБУ зафиксировали противоправную деятельность и пресекли ее. На основании собранных доказательств следователи полиции сообщили задержанному о подозрении. За содеянное ему может грозить до 10 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ГБР совместно с Генштабом ВСУ начали масштабную спецоперацию "Честный призыв", которая охватила более 100 ТЦК и СП по всей Украине. Правоохранители проверяют возможные коррупционные схемы, злоупотребления во время мобилизации, а также сообщения об избиениях и пытках военнообязанных.

В ГБР подчеркнули, что это комплексная кампания по очистке системы, а по результатам проверок возможны задержания и предъявление подозрений. В Генштабе заявили о полном содействии расследованиям и подчеркнули необходимость законности, прозрачности и неотвратимости наказания за нарушения.