Об этом 30 июля сообщило Государственное бюро расследований.

Подробности обысков в ТЦК

ДБР вместе с Генштабом ВСУ развернуло масштабную спецоперацию "Честный призыв". Следственные действия охватили более сотни ТЦК и СП в разных регионах страны, где проверяют действия чиновников и возможные нарушения во время мобилизации.

В центре внимания следователей – возможные схемы с "решением" вопроса уклонения от мобилизации за деньги и случаи превышения полномочий военнослужащими ведомств. В частности, правоохранители проверяются сообщения об избиении и пытках военнообязанных.

Речь идет о комплексной работе по очистке системы, а не реакции на один резонансный случай. Для многих в ТЦК сегодня действительно наступил "чистый четверг",

– отметили в ДБР.

Там также добавили, что результатами следственных действий может стать задержание и сообщение о подозрении фигурантам.