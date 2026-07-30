Про це 30 липня повідомило Державне бюро розслідувань.

Деталі обшуків у ТЦК

ДБР разом із Генштабом ЗСУ розгорнуло масштабну спецоперацію "Чесний призов". Слідчі дії охопили понад сотню ТЦК та СП у різних регіонах країни, де перевіряють дії посадовців і можливі порушення під час мобілізації.

У центрі уваги слідчих – ймовірні схеми із "вирішенням" питання ухилення від мобілізації за гроші та випадки перевищення повноважень військовослужбовцями відомств. Зокрема, правоохоронці перевіряються повідомлення про побиття та катування військовозобов'язаних.

Йдеться про комплексну роботу з очищення системи, а не реакція на один резонансний випадок. Для багатьох у ТЦК сьогодні справді настав "чистий четвер",

– зазначили в ДБР.

Там також додали, що результатами слідчих дій можуть стати затримання та повідомлення про підозру фігурантам.