В Одеському обласному ТЦК підтвердили проведення слідчих заходів та закликали дочекатися офіційних результатів розслідування.

Що відомо про затримання начальника ТЦК?

Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомив, що співробітники СБУ проводять процесуальні дії щодо посадової особи одного з районних ТЦК області. Водночас у відомстві не уточнили ані ім'я фігуранта, ані конкретний районний підрозділ, у якому працює посадовець.

Напередодні офіційної заяви в соціальних мережах почала поширюватися інформація про нібито затримання начальника районного ТЦК у селищі Доброслав. Автори дописів стверджували, що посадовця підозрюють в отриманні неправомірної вигоди та що затримання нібито відбулося, коли він перебував у автомобілі Range Rover. Однак правоохоронні органи ці деталі офіційно наразі не підтверджували.

Після появи повідомлень в інтернеті Одеський обласний ТЦК підтвердив лише факт проведення процесуальних дій. У центрі комплектування наголосили, що повністю співпрацюють із правоохоронними органами та сприяють встановленню всіх обставин кримінального провадження.

Наша позиція залишається послідовною та принциповою: будь-які правопорушення у лавах Збройних Сил України є неприпустимими. Системна робота з очищення структури від осіб, які дискредитують службу, триває безперервно,

– заявили у центрі комплектування.

Також у ТЦК запевнили, що всі районні підрозділи та обласний центр комплектування продовжують працювати у штатному режимі, а громадськість закликали очікувати офіційних повідомлень від уповноважених правоохоронних органів щодо перебігу розслідування.

Нагадаємо, працівники ДБР завершили розслідування щодо заступника начальника Рівненського обласного ТЦК та СП. Фігурант брав 10 000 – 12 000 доларів з тих, хто просив оформити відстрочку чи зняти розшук ТЦК. Ціна різнилася залежно від конкретного випадку.