В Одесском областном ТЦК подтвердили проведение следственных мероприятий и призвали дождаться официальных результатов расследования.

Что известно о задержании начальника ТЦК?

Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки сообщил, что сотрудники СБУ проводят процессуальные действия в отношении должностного лица одного из районных ТЦК области. В то же время в ведомстве не уточнили ни имя фигуранта, ни конкретное районное подразделение, в котором работает должностное лицо.

В преддверии официального заявления в социальных сетях начала распространяться информация о якобы задержании начальника районного ТЦК в поселке Доброслав. Авторы сообщений утверждали, что чиновника подозревают в получении неправомерной выгоды и что задержание якобы произошло, когда он находился в автомобиле Range Rover. Однако правоохранительные органы эти детали официально пока не подтверждали.

После появления сообщений в интернете Одесский областной ТЦК подтвердил факт проведения процессуальных действий. В центре комплектования отметили, что полностью сотрудничают с правоохранительными органами и способствуют установлению всех обстоятельств уголовного производства.

Наша позиция остается последовательной и принципиальной: любые правонарушения в рядах Вооруженных Сил Украины недопустимы. Системная работа по очистке структуры от лиц, дискредитирующих службу, продолжается непрерывно,

– заявили в центре комплектования.

Также в ТЦК заверили, что все районные подразделения и областной центр комплектования продолжают работать в штатном режиме, а общественность призывали ожидать официальных уведомлений уполномоченных правоохранительных органов о ходе расследования.

Напомним, работники ДБР завершили расследование в отношении заместителя начальника Ровенского областного ТЦК и СП. Фигурант брал 10 000 – 12 000 долларов из тех, кто просил оформить отсрочку или снять розыск ТЦК. Цена разнилась в зависимости от конкретного случая.