Чиновника ТЦК обвинили в "продаже" отсрочек

Государственное бюро расследований провело следственные действия, чтобы раскрыть очередной факт коррупции и злоупотребления со стороны должностных лиц. Очередным фигурантом стал заместитель начальника Ровенского областного ТЦК и СП. По делу чиновника должен состояться суд. Об этом говорится на сайте ГБР.

Под руководством должностного лица ТЦК действовала скрытая схема, которая позволяла ему получать неправомерную прибыль. Мужчина продавал отсрочки, при этом брал деньги даже с тех военнообязанных, кто имел законные основания для освобождения от мобилизации.

Фигурант брал 10 000 – 12 000 долларов с тех, кто просил оформить отсрочку или снять розыск ТЦК. Цена варьировалась в зависимости от конкретного случая. Деньги он сразу же пытался превратить в активы, чтобы скрыть свою незаконную деятельность. Имущество он не регистрировал на свое имя, а оформлял на других.

Правоохранители выяснили, что один из военнообязанных приобрел сотруднику центра комплектования автомобиль Toyota Highlander 2013 года выпуска в качестве взятки. Машина стоила 19 500 долларов.

Мужчина смог оформить все необходимые документы только после того, как передал ключи от этой машины должностному лицу. Однако фигурант не успел переоформить ее на себя, поскольку был разоблачен сотрудниками Бюро,

– говорится в сообщении.

ГБР разоблачило в получении взятки должностного лица Ровенского ТЦК и СП / Фото Бюро

Учитывая неоднократные факты, заместителя председателя Ровенского ТЦК обвиняют в получении неправомерной выгоды в большом размере. Согласно нормам части 3 статьи 368 УК Украины, служащего могут лишить свободы на срок до 10 лет и при этом конфисковать имущество.

Как сообщили в ГБР, фигурант не отрицал и полностью признал свою вину. Он доказал это пожертвованием в пользу ВСУ – перечислил на нужды войска полтора миллиона гривен. Автомобиль, который передавали должностному лицу, конфисковали.

После разоблачения чиновника и его схемы в Ровенском ТЦК провели кадровые перестановки. Это необходимо для того, чтобы подобные нарушения больше не повторялись.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15221, который предлагает уточнить статью 369 Уголовного кодекса об ответственности за взятки.

Авторы отмечают, что нынешняя редакция позволяет по-разному трактовать границы уголовной ответственности, поэтому в отдельных случаях наказание могло применяться даже без факта передачи неправомерной выгоды.