Красиве селфі може закінчитися судом: чим загрожує фото у квітучому полі

Влітку природа дарує багато яскравих фарб. У полях цвітуть маки, ріпак, лаванда, які стають справжньою знахідкою для блогерів та любителів гарних фото. Втім, кілька світлин, зроблених на сільськогосподарських землях може обернутися штрафами, а то й судом.

Який штраф за фото в полі

Законодавство не забороняє робити фото біля квітучих полів, якщо людина не заходить безпосередньо у посіви, розповідає 24 Канал.

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Однак як тільки фанати гарних світлин переступають межі чужої земельної ділянки, одразу можуть втрапити в проблеми.

Звісно, фермери не завжди слідкують за кожним сантиметром своїх угідь і ловлять порушників. Але й не люблять тих, хто витоптує посіви, шукаючи найкращого ракурсу для фото, або ж зриває рослини для ефектних букетів.

Права власників земельних ділянок захищає Кодекс України про адміністративні правопорушення. Адже пошкодження чи знищення сільськогосподарських насаджень вважається порушенням. За статтею 104 КУпАП, за "стежки" в посівах або зірвані рослини передбачений штраф у розмірі до 85 гривень.

Звісно, така сума штрафу навряд чи відлякає шукачів красивого контенту. Але на додачу фермер має повне право звернутися до поліції, зафіксувати повні збитки від фотосесії та подати до суду на відшкодування завданих збитків.

Яке покарання, окрім штрафів

Намагаючись зробити красиві фото, варто пам'ятати й про більші неприємності, ніж просто невеликий штраф.

Якщо людина самовільно проникла на огороджену територію приватної сільгоспкомпанії або ж фермерських угідь, її можуть цілком законно звинуватити у порушенні недоторканності володіння особи.

Тоді наступає вже кримінальна відповідальність за статтею 162 Кримінального кодексу України. Вона передбачає:

штраф від 850 до 1 700 гривень ;

; виправні роботи;

або навіть обмеження волі терміном до трьох років.

Плюс власник угідь знову ж таки може вимагати компенсації за пошкоджений врожай.

Як зробити красиве фото без наслідків

Досвідчені фотографи говорять, що покарань за порушення закону можна уникнути, не жертвуючи при цьому якістю світлин. Для цього сьогодні існує кілька можливостей. Вони рекомендують дотримуватися простих правил:

не заходити безпосередньо на засіяні ділянки та робити фото лише з доріг, узбіч або інших доступних для всіх місць;

користуватися функцією наближення на смартфоні чи фотоапараті або застосовувати телеоб’єктиви, які дозволяють створити враження, ніби зйомка відбувалася просто серед квітів;

обирати зйомку з нижнього ракурсу біля краю поля, щоб рослини на передньому плані створювали ефект повного занурення у квітучий пейзаж.

Зауважте! Окрім штрафів чи суду, у полі банально можна легко отруїтися хімікатами, якими фермери обробляють рослини. Або ж розлютити бджіл чи інших комах, які, на відміну від людей, можуть вільно насолоджуватися квітучими рослинами.