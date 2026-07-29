Уже без ворожнечі: міністри тепер будуть особисто співпрацювати з Радою

За каденції нового прем'єр-міністра Сергія Корецького уряд буде тісно співпрацювати з Верховною Радою. Очільники міністерств особисто братимуть участь у засіданнях, де нардепи розглядатимуть законопроєкти Кабінету Міністрів.

Порядок роботи Кабміну і Ради змінюється

До членів уряду прем'єр-міністр розробив вимоги, згідно з якими взаємодія між двома інституціями має стати сильнішою. Це інший підхід, ніж був в Кабміні Юлії Свириденко, коли народні депутати часто не хотіли підтримувати урядові законопроєкти через незгоду. Тепер міністри стануть ближчими до Ради. Про це пише РБК-Україна з посиланням на доручення Корецького.

Новий прем'єр-міністр вже працює та впроваджує зміни щодо співпраці міністрів з народними депутатами. Сергій Корецький зобов'язує очільників міністерств особисто виступати під час презентації урядових законопроєктів у Раді й відвідувати ключові засідання.

Нові правила стосуватимуться роботи як чинних міністрів, так і виконувачів обов'язків. Вони будуть зобов'язані відвідувати засідання Ради, а іноді – й профільних комітетів.

Якщо ж міністр не може відвідати засідання парламенту, то такий обов'язок передається його заступникам. Але нижчі за посадою працівники відомств замінити очільника не можуть.

Тож за розпорядженням прем'єр-міністра, тепер очільники міністерств мають так планувати свій час, аби не пропускати "години запитань до уряду" в Раді. Їхня робота тепер також полягатиме в плануванні законопроєктної роботи. Частішими стануть консультації міністрів із профільними комітетами Ради. Натомість нардепи відвідуватимуть урядові наради.

Сергій Корецький також доручає очільникам міністерств проводити розгляд депутатських запитів і звернень, а також повідомлень комітетів та тимчасових спеціальних і слідчих комісій.

Нові обличчя уряду

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада підтримала призначення нового складу Кабінету Міністрів. За відповідне рішення проголосували 264 народні депутати. При цьому парламент не розглядав кандидатури міністра оборони та міністра закордонних справ, оскільки їх вносить на розгляд президент, але він цього не зробив.

До нового уряду увійшли як нові, так і перепризначені посадовці. Денис Шмигаль обійняв посаду першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики. Також призначено нових керівників низки міністерств.

Призначення керівників Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ було відкладено на окреме голосування.