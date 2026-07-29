Порядок работы Кабмина и Рады меняется

К членам правительства премьер-министр разработал требования, согласно которым взаимодействие между двумя институтами должно стать сильнее. Это другой подход, чем был у Кабмина Юлии Свириденко, когда народные депутаты часто не хотели поддерживать правительственные законопроекты по несогласию. Теперь министры станут ближе к Раде. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на поручение Корецкого.

Новый премьер-министр уже работает и внедряет изменения в сотрудничестве министров с народными депутатами. Сергей Корецкий обязывает глав министерств лично выступать во время презентации правительственных законопроектов в Раде и посещать ключевые заседания.

Новые правила будут касаться работы как действующих министров, так и исполняющих обязанности. Они будут обязаны посещать заседания Рады, а иногда и профильных комитетов.

Если министр не может посетить заседание парламента, то такая обязанность передается его заместителям. Но низшие по должности работники ведомств заменить руководителя не могут.

Поэтому, по распоряжению премьер-министра, теперь руководители министерств должны так планировать свое время, чтобы не пропускать "часы вопросов правительству" в Раде. Их работа теперь также будет состоять в планировании законопроектной работы. Участятся консультации министров с профильными комитетами Рады. Вместо этого нардепы будут посещать правительственные совещания.

Сергей Корецкий также поручает руководителям министерств проводить рассмотрение депутатских запросов и обращений, а также сообщений комитетов и специальных и следственных комиссий.

Новые лица правительства

Напомним, 16 июля Верховная Рада поддержала назначение нового состава Кабинета Министров . За соответствующее решение проголосовали 264 народных депутата. При этом парламент не рассматривал кандидатуру министра обороны и министра иностранных дел, поскольку их вносит на рассмотрение президент, но он этого не сделал.

В новое правительство вошли как новые, так и переназначенные должностные лица. Денис Шмигаль занял должность первого вице-премьер-министра – министра энергетики. Также назначены новые руководители ряда министерств.

Назначение руководителей Министерства обороны и Министерства иностранных дел было отложено на отдельное голосование.