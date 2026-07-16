Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

Как прошло голосование и кто вошел в новый Кабмин?

Верховная Рада проголосовала за назначение нового Кабинета министров без министра обороны и министра иностранных дел.

Результаты голосования были следующими:

  • За – 264 народных депутата;
  • Против – 15 депутатов;
  • Воздержались – 19 народных депутатов;
  • Не голосовали – 20 депутатов.

Рада проголосовала за Кабмин
Как голосовала Верховная Рада за новый состав Кабмина 16 июля / Фото с телеграм-канала Ярослава Железняка

В состав нового правительства вошли:

  • Сергей Корецкий – премьер-министр Украины;

  • Денис Шмыгаль – первый вице-премьер-министр Украины – министр энергетики Украины;

  • Татьяна Бережная – вице-премьер-министр Украины по вопросам гуманитарной политики – министр культуры Украины;

  • Всеволод Ченцов – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;

  • Виталий Безгин – министр по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;

  • Матвей Бедный – министр молодежи и спорта Украины;

  • Андрей Бутенко – министр образования и науки Украины;

  • Иван Выговский – министр внутренних дел Украины;

  • Тарас Высоцкий – министр аграрной политики и продовольствия Украины;

  • Николай Калашник – министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины;

  • Виталий Ким – министр по делам ветеранов Украины;

  • Александр Кравченко – министр экономики и окружающей среды Украины;

  • Виктор Ляшко – министр здравоохранения Украины;

  • Сергей Марченко – министр финансов Украины;

  • Денис Маслов – министр юстиции Украины;

  • Денис Улютин – министр социальной политики, семьи и единства Украины;

  • Оксана Ферчук – министр цифровой трансформации Украины.

Назначение руководителей Минобороны и МИД состоится позднее.

Напомним, ранее в Верховную Раду было внесено представление о назначении нового состава Кабинета министров. По сути, народные депутаты проголосовали за этот состав без изменений.

До этого народные избранники проголосовали за назначение Сергея Корецкого премьер-министром. За соответствующее решение высказались 289 депутатов.