Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.
Как прошло голосование и кто вошел в новый Кабмин?
Верховная Рада проголосовала за назначение нового Кабинета министров без министра обороны и министра иностранных дел.
Результаты голосования были следующими:
- За – 264 народных депутата;
- Против – 15 депутатов;
- Воздержались – 19 народных депутатов;
- Не голосовали – 20 депутатов.
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Как голосовала Верховная Рада за новый состав Кабмина 16 июля / Фото с телеграм-канала Ярослава Железняка
В состав нового правительства вошли:
Сергей Корецкий – премьер-министр Украины;
Денис Шмыгаль – первый вице-премьер-министр Украины – министр энергетики Украины;
Татьяна Бережная – вице-премьер-министр Украины по вопросам гуманитарной политики – министр культуры Украины;
Всеволод Ченцов – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;
Виталий Безгин – министр по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
Матвей Бедный – министр молодежи и спорта Украины;
Андрей Бутенко – министр образования и науки Украины;
Иван Выговский – министр внутренних дел Украины;
Тарас Высоцкий – министр аграрной политики и продовольствия Украины;
Николай Калашник – министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины;
Виталий Ким – министр по делам ветеранов Украины;
Александр Кравченко – министр экономики и окружающей среды Украины;
Виктор Ляшко – министр здравоохранения Украины;
Сергей Марченко – министр финансов Украины;
Денис Маслов – министр юстиции Украины;
Денис Улютин – министр социальной политики, семьи и единства Украины;
Оксана Ферчук – министр цифровой трансформации Украины.
Назначение руководителей Минобороны и МИД состоится позднее.
Напомним, ранее в Верховную Раду было внесено представление о назначении нового состава Кабинета министров. По сути, народные депутаты проголосовали за этот состав без изменений.
До этого народные избранники проголосовали за назначение Сергея Корецкого премьер-министром. За соответствующее решение высказались 289 депутатов.