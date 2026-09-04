Для отримання гарантій: чому важливо внести відомості про житло до Реєстру речових прав

Власники пошкодженого майна можуть зіштовхнутися із затримками під час оформлення державної допомоги через відсутність внесених даних про нерухомість. Належна фіксація речових прав у державних реєстрах є обов'язковою умовою для розрахунку відповідних виплат.

Швидкі строки опрацювання даних

Внесення відомостей про нерухоме майно до Державного реєстру речових прав є необхідною юридичною передумовою для подальшого оформлення матеріальної допомоги в разі надзвичаної ситуації. Зазвичай у бюро технічної інвентаризації відповідні запити опрацьовуються протягом однієї доби, пише Київська міська державна адміністрація.

Порядок витребування та підтвердження відомостей поширюється, зокрема, на власників майна, чиє право власності на пошкоджені або зруйновані об'єкти нерухомості було зареєстровано до 1 січня 2013 року.

Також зареєструвати майно можуть громадяни України, у яких правовстановлювальні документи на житло були втрачені або знищені під час бойових дій та обстрілів. За потреби це можуть зробити представники власників, які діють на підставі отриманих повноважень.

Документи та алгоритм дій при втраті паперових носіїв

Для ініціювання внесення відомостей та подальшого отримання компенсацій заявнику необхідно надати:

документ, що посвідчує особу;

документ, що підтверджує повноваження представника, якщо зверення подається через нього;

документальну фіксацію руйнування чи пошкодження майна, до прикладу – акт обстеження об'єкта або довідку з органів Національної поліції;

наявні правовстановлювальні документи, технічний паспорт чи їхні копії за наявності.

Втрата паперових оригіналів не є підставою для відмови в наданні послуги. У разі відсутності документів співробітники БТІ здійснюють перевірку відомостей за власними архівними фондами.

Нагадаємо, що відсутність зареєстрованого права власності у Державному реєстрі речових прав унеможливлює подальший розгляд заяви комісією з надання компенсацій за програмою "єВідновлення". Автоматичного внесення відомостей із паперових архівів не відбувається.

Якщо комісія не надала відповідь про розгляд заяви після 90 днів, то людина може подати скаргу на її бездіяльність до виконавчого органу місцевої ради або військової адміністрації. Зробити це потрібно протягом 5 робочих днів після закінчення встановленого строку.