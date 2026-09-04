Быстрая обработка данных

Внесение сведений о недвижимом имуществе в Государственный реестр вещных прав является необходимым юридическим условием для последующего оформления материальной помощи в случае чрезвычайной ситуации. Как правило, в бюро технической инвентаризации соответствующие запросы обрабатываются в течение суток, сообщает Киевская городская государственная администрация.

Порядок запроса и подтверждения сведений распространяется, в частности, на владельцев имущества, чье право собственности на поврежденные или разрушенные объекты недвижимости было зарегистрировано до 1 января 2013 года.

Также зарегистрировать имущество могут граждане Украины, у которых правоустанавливающие документы на жилье были утеряны или уничтожены во время боевых действий и обстрелов. При необходимости это могут сделать представители собственников, действующие на основании полученных полномочий.

Документы и порядок действий в случае утраты бумажных носителей

Для инициирования внесения сведений и последующего получения компенсаций заявителю необходимо предоставить:

документ, удостоверяющий личность;

документ, что подтверждает полномочия представителя, если обращение подается через него;

документальное подтверждение разрушения или повреждения имущества, например – акт осмотра объекта или справку из органов Национальной полиции;

имеющиеся правоустанавливающие документы, технический паспорт или их копии, если таковые имеются.

Утрата бумажных оригиналов не является основанием для отказа в предоставлении услуги. В случае отсутствия документов сотрудники БТИ осуществляют проверку сведений по собственным архивным фондам.

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Напомним, что отсутствие зарегистрированного права собственности в Государственном реестре вещных прав делает невозможным дальнейшее рассмотрение заявления комиссией по предоставлению компенсаций в рамках программы "еВосстановление". Автоматического внесения сведений из бумажных архивов не происходит.

Если комиссия не предоставила ответ о рассмотрении заявления по истечении 90 дней, то человек может подать жалобу на ее бездействие в исполнительный орган Рады или военную администрацию. Сделать это необходимо в течение 5 рабочих дней после истечения установленного срока.