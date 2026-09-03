Сколько времени рассматривается заявление о компенсации за уничтоженное жилье

Заявление о компенсации должно быть рассмотрено в течение 30 календарных дней со дня его подачи. Если заявление было подано до создания комиссии, срок исчисляется со дня ее образования, поясняет"Юридический советник для ВПЛ".

За это время комиссия должна проверить документы и сведения, а при необходимости получить дополнительную информацию и организовать осмотр жилья. После этого она определяет размер компенсации или устанавливает основания для отказа. Рассмотрение завершается после внесения соответствующего решения в Реестр.

Срок может быть продлен еще на 30 календарных дней, если жилье расположено в общине в зоне боевых действий, временной оккупации, окружения или блокады. В таком случае заявление может оставаться на рассмотрении до 60 календарных дней. Продление срока комиссия должна оформить отдельным решением.

О предоставлении компенсации, отказе или приостановке рассмотрения заявителя должны уведомить незамедлительно, но не позднее следующего рабочего дня. В решении о приостановке комиссия должна указать конкретное основание. После устранения причины рассмотрение должно быть возобновлено в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующей информации. Дни, прошедшие до приостановки, засчитываются в общий срок.

Срок в 90 дней не распространяется на рассмотрение заявления. Он применяется только при дистанционном обследовании. Если подтвердить уничтожение жилья дистанционно не удалось, комиссия может приостановить обследование. После этого у заявителя есть 90 дней, чтобы предоставить дополнительные фотографии, видео или другие доказательства.

Куда обращаться, если комиссия не приняла решение

Если установленный срок истек, заявителю следует письменно обратиться в комиссию или уполномоченный орган. В обращении необходимо указать номер и дату заявления, данные о жилье и попросить сообщить его текущий статус. Также следует спросить, продолжали ли или приостановили рассмотрение, по каким причинам это сделали и когда можно ожидать решения. Подтверждение подачи обращения необходимо сохранить.

Если комиссия не реагирует, заявитель может подать жалобу на ее бездействие в исполнительный орган Рады или военную администрацию. Сделать это необходимо в течение 5 рабочих дней после истечения срока, в который комиссия должна была принять решение. По обращению заявителя срок подачи жалобы могут продлить еще на 5 рабочих дней.

Если комиссия не рассмотрела заявление, не приняла решение или не возобновила рассмотрение, заявитель может обратиться в административный суд. В иске можно потребовать признать бездействие противоправным и обязать уполномоченный орган рассмотреть заявление. Размер компенсации суд не определяет.

Напомним, компенсацию за поврежденное или уничтоженное в результате войны жилье можно получить в рамках программы "еВідновлення". Заявление подают через приложение "Дія", в ЦПАУ или через нотариуса, но перед этим нужно проверить данные о праве собственности в Государственном реестре вещных прав и подать информационное уведомление об уничтожении имущества.