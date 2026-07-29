Как украинцы могут отстроить разрушенный дом по программе "Восстановление"

В рамках программы уже отстроили 5 частных домов. Четыре из них расположены в Киевской области, еще один – в Харьковской, рассказал народный депутат Павел Фролов.

На самостоятельное восстановление семья может получить компенсацию. Ее выплачивают в два этапа: сначала 50% суммы, чтобы начать строительство, а остальное – после отчета об использованных средствах и подтверждение выполненных работ.

Новый дом можно строить на собственном земельном участке в любом регионе Украины, кроме временно оккупированных территорий и территорий активных боевых действий. Строить при этом можно не только на месте разрушенного дома.

Кроме средств на самостоятельное восстановление, за уничтоженный дом можно получить жилищный сертификат и использовать его для приобретения другого жилья.

Компенсации на самостоятельное восстановление частных домов начали предоставлять в апреле 2025 года. С тех пор комиссии согласовали 1185 таких выплат. Средний размер компенсации составляет 2,2 миллиона гривен.

Напомним, украинцы, чье жилье было повреждено или уничтожено из-за войны, могут получить компенсацию по программе "Восстановление". Для этого нужно проверить данные о праве собственности, подать информационное сообщение о поврежденном имуществе, а затем заявление на компенсацию. Подать ее можно через действие, ЦНАП или нотариуса.

После подачи заявления документы проверяет специальная комиссия в общине. Она обследует жилье, определяет размер компенсации и принимает решение о ее предоставлении.