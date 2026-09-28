Контрабандний iPhone створює проблеми: адвокатка попередила про штрафи та конфіскацію

Незаконним вважається переміщення товарів через кордон України поза митним контролем, або з приховуванням від митного контролю, якщо досягнуто встановленого законом вартісного порогу. За кваліфікованих обставин порушника можуть позбавити волі, а також конфіскувати майно.

Як карають в Україні за контрабанду

Випадки ввозу контрабандної техніки, продуктів тощо митники фіксують одразу, як порушник намагається перетнути кордон. Ще з 1 липня 2024 року в Україні діє кримінальна відповідальність за товарну контрабанду. Закон визначає вартість ґаджетів, за якої ввіз не вважається контрабандним. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла адвокат АО "Eternix" Дарія Лазарева.

За словами експерта, коли в Україну контрабандою ввозять, до прикладу, iPhone, то митниця кваліфікує злочин за статтею 471 Митного кодексу (недекларування товарів) та статтею 483 (переміщення товарів з приховуванням від митного контролю).

Важливо! Це стосується випадків, коли ґаджети завозять у великій кількості. Для менших партій, які не утворюють складу кримінального правопорушення, діють норми Митного кодексу.

За відповідні порушення можливе накладення штрафу та конфіскація товару.

Дарія Лазарева Кандидат юридичних наук, адвокат, АО "Eternix" Кількість гаджетів сама по собі не визначає, чи є їх ввезення контрабандою. Значення має лише що саме ви везете, для чого, якою є вартість товару та як він перетинає митний кордон. Мобільні телефони у кількості до двох штук можуть належати до особистих речей. Тобто один або два iPhone у валізі ще не означають порушення митного законодавства.

Проте Дарія Лазарева наголосила, що митне законодавство розрізняє особисті речі, які повинні мати некомерційний характер і те, за що можуть притягнути до відповідальності. Так, якщо новий запакований iPhone розглядається як придбаний за кордоном товар, на перший план виходить уже його вартість.

При в’їзді в Україну автомобілем або поїздом неоподатковувана норма за встановлених законом умов становить до 500 євро та 50 кг, літаком — до 1 000 євро. Тому навіть один новий iPhone вартістю, наприклад, 1 300 євро може потребувати декларування та сплати митних платежів. За таких умов власник повинен задекларувати товар, щоб ввезти його в Україну законно. При цьому оподатковуватиметься лише сума перевищення ліміту.

Уявімо просту ситуацію: ви купили за кордоном новий iPhone за 1 800 євро і повертаєтеся з ним в Україну автомобілем або поїздом. Якщо смартфон ввозиться як придбаний товар, діє неоподатковуваний ліміт у 500 євро. Тобто податки нараховуватимуться не на всю вартість телефона, а на суму перевищення – у нашому випадку на 1 300 євро. Спочатку на цю суму нараховується 10% мита – 130 євро. Далі сплачується 20% ПДВ, причому до бази для його розрахунку входить і сума мита. Тож ПДВ становитиме ще 286 євро,

– розповіла адвокат.

Пані Дарія підсумувала, що телефон такою вартістю можна легально ввезти після сплати приблизно 416 євро митних платежів, у гривневому еквіваленті за відповідним курсом на день оформлення. Експерт наголосила, що такі митні збори стосуються лише речей, які митниця визнає придбаним товаром, а не особистою річчю. Держмитслужба може віднести до особистих речей до двох мобільних телефонів, але характер і обставини їх ввезення мають значення.

Водночас за переміщення товарів через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, якщо воно вчинене у значному розмірі можуть призначити штраф у розмірі від 10 тисяч до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Якщо контрабанду вчинено за попередньою змовою групою осіб, особою, раніше судимою за контрабанду, службовою особою з використанням службового становища або у великому розмірі, відповідальність посилюється: від штрафу у розмірі 50 тисяч – 75 тисяч неоподатковуваних мінімумів до позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із можливістю конфіскації майна.

За контрабанду, вчинену організованою групою, передбачено від 7 до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

При цьому значним розміром вважається загальна вартість предметів контрабанди, яка у 5 тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а великим розміром – у 10 тисяч і більше разів. І тут знову немає магічної цифри – три, п’ять чи десять iPhone. Для відповідальності за статтею 201-3 Кримінального кодексу України мають значення спосіб переміщення товару через кордон та його вартість,

– додала Дарія Лазарева.

Відповідальність, чи її відсутність, залежить від того, як саме людина везе товар, з якою метою, на яку суму та чи дотримується вона правил митного контролю і декларування.

Що загрожує тому, хто продає контрабандні ґаджети

Продаж смартфона, який був незаконно ввезений в Україну, сам по собі ще не означає, що продавець відповідатиме за контрабанду. Його провини не буде, якщо сам він не причетний до незаконного переміщення товару через митний кордон.

Водночас "сірий" гаджет створює для продавця цілий комплекс інших ризиків, – уточнює Лазарева. Стаття 484 Митного кодексу передбачає відповідальність за зберігання, перевезення або придбання товарів, ввезених поза митним контролем чи з приховуванням від нього. Окремо продавець техніки повинен мати належний облік товару та документи, що підтверджують його походження.

За реалізацію необлікованих товарів у передбачених законом випадках може застосовуватися фінансова санкція у розмірі подвійної вартості такого товару за цінами реалізації. Додаткові ризики виникають, якщо техніка продається без належного проведення операцій через РРО/ПРРО, а отриманий виторг приховується від оподаткування.

Якщо несплачені податки зростають до значних сум питання може перейти вже у площину кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків.

Тому адвокат каже, що ввезений контрабандою iPhone створює ризик не лише для того, хто провіз його через кордон. Бо юридичні наслідки можуть виникнути на всьому подальшому ланцюгу його реалізації.

Нагадаємо, на пункті пропуску "Нижанковичі" на кордоні з Польщею прикордонники та митники нещодавно виявили 8 незадекларованих iPhone 18 Pro Max. Телефони знайшли у двох автомобілях, якими їхали мешканці Львівщини.

Водії заявили, що телефони везли для особистого користування, однак техніку не задекларували. Загальна орієнтовна вартість смартфонів – близько 850 тисяч гривень. Митники склали протоколи про порушення митних правил, а всі телефони вилучили та передали на склад митниці.