Як повідомляє Держприкордонслужба, інцидент стався у пункті пропуску "Нижанковичі" на кордоні з Польщею.

Деталі інциденту

Під час огляду двох автомобілів Volkswagen, якими керували жителі Львівщини, правоохоронці знайшли вісім незадекларованих iPhone 18 Pro Max. Загальна вартість вилучених гаджетів становить близько 850 тисяч гривень.

Обидва водії намагалися переконати інспекторів, що везуть по чотири топові смартфони виключно для особистих потреб. Однак такі пояснення не допомогли уникнути відповідальності.

За фактом порушення митники склали відповідні протоколи, а всю виявлену техніку вилучили та передали на спеціальний склад для подальшого розгляду справи.



Вилучені смартфони на кордоні / ДПСУ

Скільки коштують нові гаджети?

Нагадаємо, раніше ми писали, що офіційні продажі нової лінійки від Apple в Україні стартують наприкінці вересня. За даними українських ритейлерів, ціна на базовий iPhone 18 Pro починається від 77 999 гривень.

Водночас топова версія iPhone 18 Pro Max із максимальним обсягом пам'яті може обійтися покупцям у понад 164 тисячі гривень.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, за вартість одного такого флагманського смартфона на вторинному ринку можна придбати вживаний автомобіль, невелику ферму або навіть бюджетну нерухомість у регіонах.