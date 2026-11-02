30 тисяч доларів за український паспорт: ексзаступницю голови ДМС відправили за ґрати

Суд виніс остаточний вирок колишній посадовиці Державної міграційної служби, яка допомагала громадянам В'єтнаму та Ірану легалізуватися в Україні на основі підроблених документів. За свої послуги жінка брала тисячі доларів неправомірної вигоди.

Колишню посадовицю ДМС України засудили до в'язниці за корупцію

Історія з корупційною схемою колишньої першої заступниці голови ДМС України почалася у 2017 році. Було викрито щонайменше два випадки, коли вона за гроші пропонувала іноземцям отримати посвідку на проживання й навіть українське громадянство. 2 листопада Вищий антикорупційний суд повідомив про остаточний вирок для посадовиці.

Як зазначили в судовому органі, її визнали винною за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України. Посадовиця брала хабарі в особливо великих розмірах. Злочин був вчинений особою, яка займала особливо відповідальне становище.

Обвинуваченій призначено остаточне покарання у виді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати деякі посади на строк 3 роки та з конфіскацією всього належного їй майна,

– повідомили у ВАКС.

Як вдалося з'ясувати, спочатку жінка одержала 1 800 доларів від громадянина В’єтнаму, якому мала допомогти в оформленні посвідки на тимчасове проживання в Україні на підставі фіктивного працевлаштування.

А іноземцю з Ірану колишня заступниця голови ДМС мала організувати набуття громадянства України "за територіальним походженням". Для цього планувалося використати підроблені документи, результати тесту ДНК за участю підставних осіб, а також судове рішення про встановлення родинних зв’язків. Іноземець за цих підстав мав отримати паспорт громадянина України та паспорт для виїзду за кордон. Вартість такої "послуги" сягала 30 тисяч доларів.

Це черговий вирок українському посадовцю за організовану корупцію. Це означає, що суди дедалі частіше розглядають навіть застарілі справи, а винні громадяни отримують покарання у вигляді ув'язнення.

Що відомо про справу

Ім'я засудженої – Діна Пімахова. Вона співпрацювала зі своїм знайомим, у якого і просила гроші. Згодом інформацію про хабарництво отримало НАБУ. Процес оформлення документів зупинили, а в митній службі заявили, нібито посадовицю спеціально провокували на хабар. Пімахова навіть заявляла, що проти неї було здійснено провокації агентами Бюро.

Справу за скаргою посадовиці тричі закривали через відсутність складу злочину. Водночас досудове розслідування показало, що Діна Пімахова винна у корупційній схемі.



Діна Пімахова у суді / Фото Тransparency International Ukraine

Нагадаємо, раніше СБУ затримала колишнього суддю на Черкащині, який вимагав 10% від суми договору за будівництво об'єкта для ЗСУ та погрожував підряднику. За це йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Крім того, НАБУ і САП викрили керівництво головного управління ДПС у Тернопільській області на вимаганні хабарів від місцевих підприємців. Загальна сума поборів сягнула 75 тисяч євро. Серед тих, хто "засвітився" в корупції, були заступниця начальника та керівник підрозділу.