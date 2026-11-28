З 1 грудня 2026 року правила мобілізації людей з інвалідністю в Україні не змінюються. Громадяни з I, II та III групами мають право на відстрочку від призову. Водночас закон передбачає окремі випадки, коли це право може бути втрачено.

Чи можлива примусова мобілізація людей з інвалідністю з 1 грудня

З 1 грудня 2026 року примусовий призов на військову службу для громадян з інвалідністю I, II та III груп не запроваджується. Усі вони зберігають гарантоване державою право на відстрочку згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Законодавчі правила залишаються стабільними та не передбачають скасування захисних норм для людей з порушеннями здоров'я.

Загалом мобілізація людей з інвалідністю без їхньої особистої згоди прямо суперечить нормам законодавства, тому поширені чутки щодо масового призову не мають під собою юридичних підстав.

За яких умов військовозобов'язаного все ж можуть призвати

Попри збереження загальних правил захисту, законодавство визначає виняткові випадки, коли людина з медичними діагнозами може потрапити до лав війська:

Добровільний контракт: особи з інвалідністю (зокрема III групи або після проходження відповідного медичного огляду) мають право вступити до лав армії виключно за власним бажанням, підписавши контракт.

особи з інвалідністю (зокрема III групи або після проходження відповідного медичного огляду) мають право вступити до лав армії виключно за власним бажанням, підписавши контракт. Відсутність статусу чи неоформлена відстрочка: якщо інвалідність не підтверджена офіційно у встановленому законом порядку, відстрочка не внесена до облікових документів або статус було скасовано за підсумками повторного переогляду, людина підпадає під базові вимоги військового обліку та мобілізації.

А право на відстрочку необхідно підтверджувати документально, адже без зареєстрованого звернення до ТЦК автоматичний імунітет від мобілізаційних розпоряджень не діє.

Що відомо про санкції та реєстри військовозобов'язаних

З початку грудня також не планується впровадження автоматичних штрафів через електронні реєстри або перегляду базового мобілізаційного віку. Усі правові процедури здійснюються виключно в межах, які визначає Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

До слова, є деякі юридичні і фактичні обставини, з огляду на яку людей з інвалідністю можуть залучити до військової служби. Зокрема, це може бути тоді, коли статус людини з інвалідністю анульовано чи втрачено. Або ж залучення до війська можливе, якщо людина з інвалідністю не оформила відстрочку. У таких випадках ТЦК та СП має право скерувати на військово-лікарську комісію, для отримання подальшого висновку .