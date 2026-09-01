Шахтарям-пенсіонерам хочуть дати відстрочку від мобілізації: кого це може стосуватися

Правила призову до армії можуть зазнати суттєвих змін для окремої категорії громадян. Урядовцям пропонують звільнити від мобілізації пенсіонерів, які вже віддали своє здоров'я на надважкій роботі.

Кого пропонують звільнити від служби

Ідеться про шахтарів-пенсіонерів віком від 50 до 58 років, які вже отримали право на пільгову пенсію через тривалу роботу під землею. Відповідну петицію з вимогою надати їм відстрочку вже зареєстрували на сайті Кабінету Міністрів України.

Автори петиції звертають увагу, що частина таких людей виходить на пенсію вже у 50 років. Проте у віці від 50 до 58 років вони залишаються військовозобов'язаними та за чинними правилами можуть бути призвані під час мобілізації.

На думку ініціаторів, до таких громадян потрібен окремий підхід.

Чому шахтарів хочуть звільнити від мобілізації

Ініціатори звернення наголошують у петиції, що шахтарі могли проводити під землею 20 і більше років, працюючи в екстремальних умовах.

Вони працювали не лише в умовах значного фізичного навантаження. Окрім того, роботу ускладнювали:

пил;

шум;

високі температури;

інші небезпечні виробничі фактори.

Саме тому держава і призначила шахтарям пільгову пенсію.

Автори петиції вважають, що наслідки багаторічної підземної роботи можуть позначатися на здоров'ї людини навіть після виходу на пенсію. Шахтарі на пенсії часто страждають від хвороб хребта, суглобів та органів дихання тощо, а це критично знижує фізичну витривалість, необхідну на фронті.

Що вимагають змінити у законі

У петиції пропонують внести зміни до законодавства про військовий обов'язок і мобілізацію.

Зокрема, хочуть прирівняти шахтарів на пільговій пенсії до осіб, які не підлягають призову за віком.

Ініціатори також просять уряд встановити прозорі критерії, щоб цим людям не доводилося щоразу доводити в ТЦК наслідки своєї багаторічної важкої праці.

Нагадаємо, на сайті Кабміну нещодавно з'явилася ще одна петиція щодо відстрочки від мобілізації. Урядовцям запропонували дати тимчасову бронь чоловікам, які не перебувають у шлюбі та не мають дітей, щоб вони отримали шанс створити родину та зберегти генофонд нації.