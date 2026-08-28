На сайті Кабміну з'явилася петиція для забезпечення майбутнього нації

Автори пропозиції вважають, що українці мають безумовний обов'язок щодо захисту держави. Проте чоловіки, які не встигли створити родину повинні мати час на реалізацію такого права. Про це йдеться в петиції №41/010772-26еп, що зареєстрована на урядовому порталі.

На думку українців, в Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" потрібно внести зміни щодо відстрочки для військовозобов'язаних, які не перебувають у шлюбі та не встигли продовжити рід. Це могло б зберегти генофонд та відновити націю в післявоєнний період.

Згідно з текстом петиції, відповідну тимчасову відстрочку для людей, які офіційно не перебувають у шлюбі та не мають дітей, пропонують закріпити в законі.

Для цього, можливо, потрібно запровадити час на створення сім'ї. Отримання такої відстрочки має відбуватися після серйозного контролю й на основі даних з державних реєстрів.

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Наразі виникає диспропорція, коли громадяни, які свідомо присвятили молоді роки навчанню та становленню, опиняються у першій лінії мобілізації без права залишити власне продовження роду. У той час однолітки, які рано одружилися та мають трьох чи більше дітей, отримують законну відстрочку. Виникає ситуація, за якої молодий чоловік без власної родини ризикує життям задля захисту майбутнього чужих сімей, не маючи при цьому власної,

– йдеться в повідомленні.

Автор зазначив, що чинне законодавство створює ситуацію, ніби життя чоловіка без дітей або з однією дитиною має меншу цінність для держави, ніж того, хто має трьох і більше. При цьому інші громадяни, громадян, які також мають батьків, дружин або планують створити родину, фактично знецінюється.

Зміни до закону аргументують збалансуванням оборонних потреб держави із завданнями довгострокового збереження української нації.

Нагадаємо, один з законопроєктів від нардепів пропонує надавати відстрочку чоловікам, які фактично самостійно виховують малолітню дитину, якщо за рішенням суду місце проживання дитини визначене разом із батьком.

Зараз самого рішення суду про проживання дитини з батьком недостатньо для гарантованої відстрочки, якщо мати не позбавлена батьківських прав. Саме цю законодавчу прогалину хочуть усунути.