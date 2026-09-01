Кого предлагают уволить от службы

Речь идет о шахтерах-пенсионерах в возрасте от 50 до 58 лет, которые уже получили право на льготную пенсию за длительный срок работы под землей. Соответствующая петиция с требованием предоставить им отсрочку уже зарегистрирована на сайте Кабинета Министров Украины.

Авторы петиции обращают внимание на то, что часть таких людей выходит на пенсию уже в 50 лет. Однако в возрасте от 50 до 58 лет они остаются военнообязанными и, согласно действующим правилам, могут быть призваны во время мобилизации.

По мнению инициаторов, к таким гражданам нужен отдельный подход.

Почему шахтеров хотят освободить от мобилизации

Инициаторы обращения подчеркивают в петиции, что шахтеры могли проводить под землей 20 и более лет, работая в экстремальных условиях.

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Они работали не только в условиях значительной физической нагрузки. Кроме того, работу осложняли:

пыль;

шум;

высокие температуры;

другие опасные производственные факторы.

Именно поэтому государство и назначило шахтерам льготную пенсию.

Авторы петиции считают, что последствия многолетней подземной работы могут сказываться на здоровье человека даже после выхода на пенсию. Шахтеры на пенсии часто страдают от заболеваний позвоночника, суставов и органов дыхания и т. д., а это критически снижает физическую выносливость, необходимую на фронте.

Что предлагается изменить в законе

В петиции предлагается внести изменения в законодательство о воинской обязанности и мобилизации.

В частности, предлагается приравнять шахтеров, получающих льготную пенсию, к лицам, не подлежащим призыву по возрасту.

Инициаторы также просят правительство установить прозрачные критерии, чтобы этим людям не приходилось каждый раз доказывать в ТЦК последствия своего многолетнего тяжелого труда.

Напомним, на сайте Кабмина недавно появилась еще одна петиция о отсрочке от мобилизации. Чиновникам предложили предоставить временную отсрочку мужчинам, не состоящим в браке и не имеющим детей, чтобы у них был шанс создать семью и сохранить генофонд нации.