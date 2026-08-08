У Резерв+ не відображається відстрочка: чи можуть мобілізувати за таких обставин

Відстрочка від мобілізації має, зокрема, відображатися в застосунку Резерв+. Саме там показується її актуальний статус.

Чи можуть мобілізувати за відсутності відстрочки у Резерв+

Є випадки, коли відстрочка може відбутися автоматично, про що повідомили на сайті Міністерства оборони України.

Це можна перевірити таким чином:

людина отримає сповіщення в Резерв+;

після оновлення військово-облікового документа у розділі "Сервіси" відкриває розширені дані з реєстру – там з’явиться нова дата дії відстрочки.

Якщо людина має "ну руках" документи про відстрочку, а у "Резерв+" її немає, то це означає, що оператор ТЦК не вніс дані у реєстр. Про це повідомляла заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

За таких обставин слід звернутися до служб підтримки. Тоді оператор внесе ці дані в реєстр, і відстрочка вже відобразиться у "Резерв+".

Військовий адвокат Євген Філіпець відповів на питання, чи можуть мобілізувати, якщо є відстрочка. Експерт пояснив, що згідно з чинним законодавством, мобілізувати таку людину не можуть.

Однак на практиці до мене звертаються люди, які мають такі проблеми. Якщо відстрочка оформлена належним чином, є чинною та відображається в облікових даних, підстав для мобілізації немає,

– зазначив адвокат.

Але якщо між відстрочками виник розрив у часі або людина мала право на відстрочку, але не оформила її належним чином, то мобілізація може вважатися законною.

Адвокатка Дар'я Тарасенко пояснила, що робити, якщо відстрочка не відображається у Резерв+. Перший варіант – звернутися до ТЦК особисто.

Другий – письмове звернення до ТЦК та СП поштою. Строк на розгляд звернення має становити 30 днів. Третій – звернення до ТЦК та СП через адвоката. У цьому випадку строк звернення становить 5 робочих днів.

Нагадаємо, що уряд ухвалив зміни щодо відстрочок від мобілізації. Відтепер подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки.