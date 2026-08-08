Могут ли мобилизовать в "Резерв+" при отсутствии отсрочки

Есть случаи, когда отсрочка может произойти автоматически, что сообщили на сайте Министерства обороны Украины.

Это можно проверить следующим образом:

человек получит уведомление в "Резерв+";

после обновления военно-учетного документа в разделе "Сервисы" открывает расширенные данные из реестра – там появится новая дата действия отсрочки.

Если у человека "на руках" есть документы об отсрочке, а в "Резерв+" ее нет, то это означает, что оператор ТЦК не внес данные в реестр. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

В таких случаях следует обратиться в службы поддержки. Тогда оператор внесет эти данные в реестр, и отсрочка уже отобразится в "Резерв+".

Военный адвокат Евгений Филипец ответил на вопрос, могут ли мобилизовать, если есть отсрочка. Эксперт пояснил, что согласно действующему законодательству, мобилизовать такого человека не могут.

Однако на практике ко мне обращаются люди, у которых возникают такие проблемы. Если отсрочка оформлена надлежащим образом, действует и отображается в учетных данных, оснований для мобилизации нет,

– отметил адвокат.

Но если между отсрочками возник перерыв во времени или человек имел право на отсрочку, но не оформил ее надлежащим образом, то мобилизация может считаться законной.

Адвокат Дарья Тарасенко объяснила, что делать, если отсрочка не отображается в системе "Резерв+". Первый вариант – обратиться в ТЦК лично.

Второй – письменное обращение в ТЦК и СП по почте. Срок рассмотрения обращения должен составлять 30 дней. Третий – обращение в ТЦК и СП через адвоката. В этом случае срок рассмотрения составляет 5 рабочих дней.

Напомним, что правительство приняло изменения, касающиеся отсрочек от мобилизации. Отныне подача заявления не будет приостанавливать действие действующей отсрочки.