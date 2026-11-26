Відомо про випадки, коли людина вже на службі отримує повістку від ТЦК з вимогою з'явитися за викликом. Постає питання: чому центр комплектування звертається до людини, яка вже не є військовозобов'язаною Проте іноді воїн дійсно має підстави для такого візиту.

Які законні підстави візиту військового до ТЦК

За загальним правилом людина, яка почала служити в Силах оборони, знімається з військового обліку й набуває іншого статусу. Відтак ТЦК не мають повноважень щодо її виклику, затримання тощо. При цьому законодавство все ж передбачає ситуації, коли службовець повинен прибути до центру комплектування. Про це пишуть фахівці Сумського обласного ТЦК і СП.

Навіть наявна повістка не дає людині право самовільно залишати частину та йти за викликом. Її не варто ігнорувати, проте першочергово воїн має повідомити про це командира. Далі з'являється можливість офіційно з'ясувати підставу виклику. Військовий має діяти відповідно до наказу.

Якщо ТЦК дійсно потребує особистої присутності військовослужбовця, питання його прибуття має вирішуватися з урахуванням проходження ним військової служби та відповідного наказу командування,

– йдеться в повідомленні.

Також метою візиту військового до центру комплектування може бути перебування у відпустці. Коли захисник поїхав до іншого міста, він зобов'язаний стати там на тимчасовий військовий облік і знятися після завершення відпочинку.

Також у ТЦК можуть проводити повторний огляд воїнів, які перебувають на лікуванні через хворобу, або після поранення, контузії, травми чи каліцтва.

Якщо стан здоров'я не дозволяє прибути, необхідно невідкладно письмово повідомити керівника ТЦК, додавши довідку закладу охорони здоров'я або лікаря, та діяти відповідно до його розпорядження,

– написали в Сумському ТЦК.

Тобто якщо є законні підстави для виклику службовця, то він не має ігнорувати цю вимогу.

Нагадаємо, що повістки, сформовані через реєстр "Оберіг", мають таку саму юридичну силу, як і оформлені на паперових бланках. У документі зазначається посада, ім'я та прізвище людини, яка її видала, її підпис і дата підписання. Документ також повинен бути скріплений гербовою печаткою.

В електронній повістці вказують ім'я та прізвище керівника районного або міського центру комплектуванні чи його відділу, а також дату накладення кваліфікованого електронного підпису.

Якщо повістку надсилають поштою, на конверті мають бути штрих-код, ім'я, прізвище та адреса одержувача. В описі вкладення зазначають дані адресата, назву документа, кількість аркушів та інформацію про керівника ТЦК, який підписав повістку.