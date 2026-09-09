Діти ветеранів і захисників можуть рік не платити за навчання: як отримати сертифікат у Дії

Проєкт Міністерства ветеранів, який передбачає надання допомоги для навчання дітям ветеранів, які навчаються за контрактом. Дехто зі здобувачів освіти може отримати сертифікат у застосунку Дія та витратити його.

Діти ветеранів можуть отримати державну допомогу на оплату навчання

Міністерство у справах ветеранів надає державну фінансову підтримку студентам закладів фахової передвищої або вищої освіти, які вчаться на контрактній формі. У 2026 – 2027 навчальному році право на отримання сертифіката мають діти учасників бойових дій, ветеранів та загиблих захисників. Відповідний порядок затверджений Кабінетом Міністрів.

Мова йде про компенсацію вартості навчання на один рік. Сума надаватиметься така, як прописано в договорі. Загалом для реалізації програми уряд спрямував понад 320 мільйонів гривень.

Як повідомили в Мінветеранів, для отримання допомоги варто звертатися до закладу освіти з документами, що підтверджують статус:

члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України;

дитини учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни;

дитини ветерана війни, який вважається зниклими безвісти за особливих обставин, чи перебувають у полоні;

дитини осіб, які отримали інвалідність внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час Революція Гідності;

дитини осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності.

Якщо заклад освіти бере участь у проєкті, то він внесе інформацію про пільговика до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Після цього студент отримає сертифікат у Дії, який потрібно підтвердити протягом 20 календарних днів з дня одержання. Важливо, що він є одноразовим. Тоді кошти надійдуть на спеціальний рахунок закладу освіти.

Уряд намагався удосконалив механізм проєкту, тому тепер немає обов'язку перевіряти відомості про народження дітей загиблих воїнів. Крім того, важливою стала відповідальність закладів освіти за достовірність і своєчасне оновлення інформації в ЄДЕБО.

До слова, якщо студент не встиг підтвердити сертифікат через технічний збій, то його можна буде сформувати повторно.

Надмірно отримані закладом освіти кошти повертатимуть до державного бюджету протягом семи робочих днів.

Якщо здобувач освіти самостійно сплатив вартість навчання або її частину у відповідному навчальному році, заклад освіти після отримання коштів державної допомоги від Мінветеранів повертає йому сплачені кошти,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в держбюджеті на 2027 рік планують передбачити близько 18,5 млрд гривень на підтримку ветеранів. Гроші йтимуть на медичну допомогу, реабілітацію та протезування, а також удосконалення системи фахівців, які супроводжують ветеранів і демобілізованих.

У планах держави є оновлення мережі ветеранських просторів та розширення можливостей для санаторно-курортного лікування й оздоровлення.